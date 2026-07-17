Ηλεία: Φωτιά στον Πύργο – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά στον Πύργο
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία για φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Πύργο. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρέικες παραγκες.

Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πριν από λίγο εστάλη και μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή του Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.  Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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