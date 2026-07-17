Ηλεία: Φωτιά στον Πύργο – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία για φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Πύργο. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρέικες παραγκες.
Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρεικες παραγκες Πυργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026
Πριν από λίγο εστάλη και μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή του Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 17, 2026