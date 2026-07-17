Ηλεία: Φωτιά στον Πύργο – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία για φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Πύργο. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρέικες παραγκες.

Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρεικες παραγκες Πυργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026

Πριν από λίγο εστάλη και μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή του Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».