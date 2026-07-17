Χάος σε δρόμο της Νέας Υόρκης: Άγριο ξύλο μεταξύ ατόμων με… σκέιτμπορντ – Δείτε βίντεο

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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 34χρονος οδηγός, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια συμπλοκής με νεαρό που κρατούσε σκέιτμπορντ στο Ιστ Βίλατζ του Μανχάταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο της Νέας Υόρκης και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X.

insane fight broke out on saint marks in front of me today… #nyc @whatisny pic.twitter.com/0pYneVIUtk — Michael O’Hara (@michael_ohara00) July 15, 2026

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), η αιτία της αντιπαράθεσης παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη. Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος κατέγραψε το περιστατικό, δήλωσε ότι δεν είδε πώς ξεκίνησε ο καβγάς.

Άλλοι παρευρισκόμενοι φέρονται να του ανέφεραν ότι ο οδηγός παραλίγο να παρασύρει με το όχημά του τον νεαρό με το σκέιτμπορντ και έναν ακόμη άνδρα που τον συνόδευε.

Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα. Ο νεαρός φέρεται να σήκωσε το σκέιτμπορντ, να έσπασε το παρμπρίζ του SUV και να χτύπησε επανειλημμένα το όχημα.

Το βίντεο αρχίζει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και καταγράφει τον νεαρό να χτυπά ακόμη δύο φορές το SUV, προτού πετάξει τη σανίδα στην άκρη του δρόμου.

Στη συνέχεια, ο οδηγός βγήκε από το όχημα, άρπαξε το σκέιτμπορντ και το χρησιμοποίησε για να χτυπήσει τον νεαρό. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χτυπήματα στη μέση του δρόμου.

Κλιμακώθηκε η ένταση

Ο νεαρός κατάφερε να ρίξει τον οδηγό στο έδαφος, πήρε ξανά το σκέιτμπορντ και τον χτύπησε στο κεφάλι. Την ίδια ώρα, μία γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο SUV φώναζε: «Σταματήστε».

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, όταν ο νεαρός ακινητοποίησε τον οδηγό εφαρμόζοντάς του λαβή στον λαιμό. Στο βίντεο ακούγεται να φωνάζει ότι «εκείνος μου επιτέθηκε», ενώ ένας ακόμη άνδρας υποστηρίζει ότι «τον χτύπησε με το αυτοκίνητο».

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο 34χρονος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Οι διασώστες τον μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε σταθερή κατάσταση.

Ο νεαρός με το σκέιτμπορντ είχε αποχωρήσει πριν από την άφιξη της αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.