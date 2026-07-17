Ιράν: «Πού να σκοτώσετε τον Τραμπ» – Βίντεο του Fars δείχνει τα ευάλωτα σημεία της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού Προέδρου

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Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τον αγγλικό τίτλο «Where to kill Trump?» («Πού να σκοτώσετε τον Τραμπ;»), το οποίο περιλαμβάνει αναφορές σε ενδεχόμενη επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου.

Το βίντεο αναρτήθηκε, μεταξύ άλλων, στο κανάλι του πρακτορείου στο Telegram. Το Fars θεωρείται ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Αντίγραφο του υλικού είχε αναρτηθεί και στην πλατφόρμα Χ, ιδιοκτησίας του Έλον Μασκ, ωστόσο στη συνέχεια διαγράφηκε.

Η διαδρομή προς το Μαρ-α-Λάγκο

Το βίντεο φέρεται να παρουσιάζει τη διαδρομή που ακολουθεί η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ προς την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα. Οι δημιουργοί του υλικού επισημαίνουν μία γέφυρα ως πιθανό ευάλωτο σημείο της διαδρομής.

Ωστόσο, η διαδρομή που απεικονίζεται στο βίντεο δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στους δημόσια διαθέσιμους χάρτες της περιοχής. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν τροποποιήσει τη διαδρομή που ακολουθεί ο Τραμπ στη Φλόριντα τον Ιανουάριο του 2026, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε αεροδρόμιο.

Οι αναφορές περί αντιποίνων

Η δημοσιοποίηση του βίντεο καταγράφηκε σε περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς στελέχη της ιρανικής ηγεσίας φέρονται να έχουν ζητήσει αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στην επίσημη κατοικία του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφερθεί στις απειλές εναντίον του κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Είμαι πρώτος στη λίστα δολοφονιών του Ιράν», είχε δηλώσει.