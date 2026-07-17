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Τρόμος στη Χαλκιδική: 16χρονη λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή φαλτσέτας

Μια 16χρονη κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, κρατώντας φαλτσέτα και φορώντας χειρουργική μάσκα, αποσπώντας 265 ευρώ. Η ανήλικη συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία, ενώ μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • 16χρονη κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ στη Χαλκιδική, κρατώντας φαλτσέτα και φορώντας χειρουργική μάσκα, αρπάζοντας 265 ευρώ.
  • Η ληστεία σημειώθηκε χθες Πέμπτη το μεσημέρι, με την ανήλικη να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται άμεσα από αστυνομικούς.
  • Στην κατοχή της βρέθηκαν η φαλτσέτα, η μάσκα και το χρηματικό ποσό, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κρατώντας μία φαλτσέτα και φορώντας χειρουργική μάσκα, 16χρονη κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική. Η ανήλικη άρπαξε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ.

Η ληστεία σημειώθηκε, χθες Πέμπτη το μεσημέρι, με την ανήλικη να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται άμεσα από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλλικράτειας.

Στην κατοχή της βρέθηκε η φαλτσέτα που φέρεται να χρησιμοποίησε, η ιατρική μάσκα και το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

 

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