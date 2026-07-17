Τρόμος στη Χαλκιδική: 16χρονη λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή φαλτσέτας

Κρατώντας μία φαλτσέτα και φορώντας χειρουργική μάσκα, 16χρονη κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική. Η ανήλικη άρπαξε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ.
Η ληστεία σημειώθηκε, χθες Πέμπτη το μεσημέρι, με την ανήλικη να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται άμεσα από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλλικράτειας.
Στην κατοχή της βρέθηκε η φαλτσέτα που φέρεται να χρησιμοποίησε, η ιατρική μάσκα και το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.
Μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.