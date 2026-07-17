Φωτιά στην Εύβοια: Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

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Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Πολιτικά στην Εύβοια. Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή ξερή βλάστηση και αγροτική έκταση κυρίως με ελαιόδεντρα.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντες, 8 οχηματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026

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