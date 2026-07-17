Φωτιά στην Εύβοια: Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Πολιτικά της Εύβοιας, καίγοντας χαμηλή ξερή βλάστηση και αγροτική έκταση με ελαιόδεντρα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη, συμπεριλαμβανομένων 35 πυροσβεστών, εθελοντών, οχημάτων, καθώς και εναέριων μέσων με 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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φωτιά - Εύβοια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Πολιτικά στην Εύβοια. Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή ξερή βλάστηση και αγροτική έκταση κυρίως με ελαιόδεντρα.
  • Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα.
  • Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο για την κατάσβεση, με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Πολιτικά στην Εύβοια. Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή ξερή βλάστηση και αγροτική έκταση κυρίως με ελαιόδεντρα.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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