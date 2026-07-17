Μουντιάλ 2026: Έως και 61.000 ευρώ τα εισιτήρια για τον τελικό Ισπανία – Αργεντινή

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Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές των εισιτηρίων για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «Gazzetta dello Sport».

Το ενδιαφέρον για τον αγώνα είναι αυξημένο, καθώς ο τελικός ενδέχεται να αποτελέσει την τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι σε διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση καλούνται να καταβάλουν ιδιαίτερα μεγάλα ποσά.

Από 7.424 έως 61.000 ευρώ οι διαθέσιμες θέσεις

Το σύστημα διάθεσης εισιτηρίων περιλαμβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση των θεατών στο γήπεδο. Οι κατηγορίες αφορούν τις υψηλότερες κερκίδες, τις θέσεις πίσω από τα τέρματα, τις γωνίες και τα άκρα του γηπέδου, καθώς και το κάτω διάζωμα και τις προνομιακές πλαϊνές θέσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή σε διαδικτυακή πλατφόρμα ανέρχεται στα 7.424 ευρώ και αφορά θέση στον Τομέα 349, ο οποίος βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο του γηπέδου.

Δύο ημέρες νωρίτερα, το φθηνότερο εισιτήριο κόστιζε περίπου 2.000 ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική αύξηση των τιμών όσο πλησιάζει η διεξαγωγή του αγώνα.

Για μία από τις καλύτερες διαθέσιμες θέσεις, στον Τομέα 113 και κοντά στον αγωνιστικό χώρο, η τιμή φτάνει τα 61.000 ευρώ.

Sold out τα ακριβότερα πακέτα φιλοξενίας

Αρκετοί τομείς του γηπέδου έχουν ήδη εξαντληθεί, ενώ μέσω της ιστοσελίδας της FIFA διατίθενται και ειδικά πακέτα φιλοξενίας.

Οι χώροι «Pitchside Lounge» και «Trophy Lounge» εμφανίζονται ως sold out. Διαθέσιμο παραμένει το πακέτο «Champions Club», το οποίο προσφέρει θέσεις κοντά στον αγωνιστικό χώρο και κοστίζει περίπου 20.000 ευρώ.

Οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές αποτυπώνουν τη μεγάλη ζήτηση για τον τελικό, αλλά περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα του μέσου φιλάθλου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τις εξέδρες.