Ηράκλειο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης από την Αγία Βαρβάρα

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 17χρονης Ελένης Φ. από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το απόγευμα της 10ης Ιουλίου 2026.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Στις 10 Ιουλίου 2026, κατά τις απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης η Ελένη Φ., ηλικίας 17 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 17 Ιουλίου 2026, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε διαθέτει κάποια πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου παρέχεται ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή για συσκευές Android εδώ: http://bit.ly/missing-alert-android και για συσκευές Apple εδώ: http://bit.ly/missing-alert-apple.».