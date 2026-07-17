Βρετανία: Νεκρό 20 μηνών βρέφος σε τροχαίο – Οδηγός έβλεπε TikTok επί 7 λεπτά και το όχημά του «καρφώθηκε» στο αυτοκίνητο της μητέρας του παιδιού

Μια ανείπωτη τραγωδία, με νεκρό βρέφος σε δυστύχημα, συγκλονίζει τη Μεγάλη Βρετανία. Ο 32χρονος Χρίστο Ηλίεφ (Hristo Iliev) καταδικάστηκε σε κάθειρξη άνω των 11 ετών, αφού παρέσυρε και σκότωσε τον μόλις 20 μηνών Φίνλεϊ Μπέικερ (Finley Baker), την ώρα που ο ίδιος παρακολουθούσε βίντεο στο TikTok, ενώ οδηγούσε.

Το χρονικό της μοιραίας πρόσκρουσης

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου του περασμένου έτους, κοντά στις 4:45 το απόγευμα. Η Κλόι Μπέικερ (Chloe Baker) επέστρεφε στο σπίτι από σχολική δραστηριότητα μαζί με το νήπιο όταν το Volkswagen Passat του Ηλίεφ καρφώθηκε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του δικού της οχήματος.

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που εκτίναξε το αυτοκίνητο της μητέρας πάνω σε ένα προπορευόμενο, σταματημένο όχημα. Ο μικρός Φίνλεϊ, υπέστη βαρύτατα κρανοεγκεφαλικά τραύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Δύο ημέρες αργότερα, οι γονείς του αναγκάστηκαν να πάρουν την πιο σκληρή απόφαση της ζωής τους: να κλείσουν τη μηχανική υποστήριξη, κρατώντας τον στην αγκαλιά τους, μέχρι την τελευταία του πνοή.

«Μας έκλεψε όλη του τη ζωή» – Ο σπαραγμός των γονέων

Σε μια βαθιά συγκινητική δήλωση, οι γονείς του Φίνλεϊ, Κλόι και Ντάνιελ Μπέικερ, περιέγραψαν τον γιο τους ως μια «μικρή αχτίδα ήλιου» που έφερε την απόλυτη ευτυχία στην οικογένειά τους.

«Ο Φίνλεϊ γέμιζε το σπίτι μας με γέλιο, παιχνίδι και μια υπέροχη «χαοτική» ζωντάνια. Αγαπούσε τα σκυλιά, τη φύση και τον μεγάλο του αδελφό, με τον οποίο χόρευαν συνεχώς, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

«Οι αποτρόπαιες επιλογές εκείνης της ημέρας, σημαίνουν ότι δεν θα ξανακούσουμε ποτέ τη φωνούλα του. Δεν θα τον πάμε ποτέ στην πρώτη του μέρα στο σχολείο, δεν θα τον δούμε να μεγαλώνει, να παντρεύεται, να κάνει οικογένεια. Ολόκληρη η ζωή του κλάπηκε για τον πιο ανόητο λόγο. Το κενό που άφησε στις καρδιές μας δεν θα καλυφθεί ποτέ.», δηλώνουν συγκλονισμένοι οι γονείς του άτυχου βρέφους.

Τα αδιάψευστα στοιχεία της αστυνομίας και τα ψέματα του οδηγού

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο του Λίνκολν, αποκαλύφθηκαν οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της συμπεριφοράς του Ηλίεφ. Παρόλο που ο 32χρονος, αρχικά έδωσε γραπτή κατάθεση στην αστυνομία, αρνούμενος τη χρήση κινητού, η ψηφιακή ανάλυση της συσκευής του αποκάλυψε την πλήρη αλήθεια.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, στα επτά λεπτά που προηγήθηκαν της σύγκρουσης, ο οδηγός είχε ξεκλειδώσει το τηλέφωνό του επανειλημμένα:

Παρακολούθησε αποσπάσματα από τουλάχιστον έξι βίντεο στο TikTok.

Άνοιξε την εφαρμογή Apple TV.

Διέγραψε χειροκίνητα εννέα ειδοποιήσεις από την οθόνη του.

Οι πραγματογνώμονες της τροχαίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Ηλίεφ, δεν πάτησε φρένο παρά μόνο όταν απείχε μόλις 6,4 μέτρα από το αυτοκίνητο της οικογένειας, καθιστώντας τη σύγκρουση αναπόφευκτη. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κατηγορούμενος είχε εντοπιστεί ξανά από τις αρχές να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο κατά την οδήγηση, μόλις έναν χρόνο πριν από το μοιραίο δυστύχημα.

Η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης

Ο Χρίστο Ηλίεφ δήλωσε ένοχος για την πρόκληση θανάτου και σοβαρής σωματικής βλάβης λόγω επικίνδυνης οδήγησης.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Σάιμον Χερστ (Simon Hirst), ήταν καταπέλτης:

«Ο λόγος που δεν αντιληφθήκατε ότι πλησιάζατε σε κυκλικό κόμβο, ότι η κυρία Μπέικερ φρέναρε και τελικά ακινητοποίησε το όχημά της, είναι επειδή χρησιμοποιούσατε το τηλέφωνό σας για να βλέπετε βίντεο. Είπατε ψέματα στην αστυνομία».

Το δικαστήριο επέβαλε στον 32χρονο ποινή κάθειρξης άνω των 11 ετών, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10,5 χρόνια, μετά το πέρας των οποίων θα υποχρεωθεί σε αυστηρή επανεξέταση για να μπορέσει να οδηγήσει ξανά.