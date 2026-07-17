Μάρω Κοντού: Συγκλόνισε η Άντζελα Γκερέκου – «Για μένα ήσουν ένα γενναίο θηλυκό – Καλό σου ταξίδι μαμά»

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Άντζελα Γκερέκου στον επικήδειο που εκφώνησε για τη Μάρω Κοντού, εξέφρασε τον θαυμασμό της και τη βαθιά σύνδεση που είχαν, τονίζοντας πως «έμαθε τόσα πολλά από τη συνεργασία τους».
  • Σημείωσε ότι η Μάρω Κοντού της έμαθε πως «ένας σπουδαίος ηθοποιός μπορεί να είναι πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος» και της έδωσε «μαθήματα ζωής».
  • Η Γκερέκου την χαρακτήρισε «γενναίο θηλυκό, πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, γενναιοδωρίας, φιλίας και χιούμορ» και την αποχαιρέτησε με το συγκινητικό «Καλό σου ταξίδι, μαμά».

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«Σε γνώριζα και σε θαύμαζα από πάντα. Όμως αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια, μπροστά στις κάμερες, έμαθα τόσα πολλά από τη συνεργασία μας και από τη σπουδαία ηθοποιό που ήσουν. Και πίσω από τις κάμερες, έμαθα ακόμη περισσότερα, όταν μοιραστήκαμε τόσες στιγμές και δεθήκαμε πραγματικά» είπε η Άντζελα Γκερέκου στον επικήδειο που εκφώνησε για τη Μάρω Κοντού.

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«Με στήριξες, όπως στήριξες όλους μας, στις δύσκολες στιγμές. Μαζί κλάψαμε, μαζί γελάσαμε, μαζί ζήσαμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους και την παρέα μας. Μου έμαθες ότι ένας σπουδαίος ηθοποιός μπορεί να είναι πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος» σημείωσε.

«Ακόμα και σήμερα συνεχίζω να σε συζητώ, να σε αγαπώ και να θυμάμαι όλα εκείνα τα αστεία και γλυκά περιστατικά που ζήσαμε μαζί. Ήσουν μια σπουδαία γυναίκα που μου έδωσε, και μας έδωσε, μαθήματα ζωής. Μου έλεγες να μη γυρίζω το βλέμμα πίσω. Μου έλεγες πως όλοι είμαστε περαστικοί και πως δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος, αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα και να ζούμε το σήμερα».

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«Μου δίδαξες πολλά. Για μένα ήσουν ένα γενναίο θηλυκό, πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, γενναιοδωρίας, φιλίας και χιούμορ. Θα σε συμβουλεύομαι πάντα, θα σε έχω για πάντα στην ψυχή μου και θα σε αγαπώ πάντα. Καλό σου ταξίδι, μαμά Μαρία. Καλό σου ταξίδι, μαμά» κατέληξε η Άντζελα Γκερέκου.

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