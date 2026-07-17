«Τσουνάμι» αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ – Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και η μονομαχία Πολάκη – Δούρου

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα να εισέρχεται σε μία νέα φάση, με την προοπτική ανάκτησης της πρότερης δυναμικής του να φαντάζει πολύ δύσκολη.

Τον «χορό» άνοιξε νωρίς το πρωί της Παρασκευής ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με μία λακωνική δήλωση. «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β´ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», ανέφερε ο πρώην υπουργός. Λίγη ώρα αργότερα, έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος ο Μίλτος Ζαμπάρας, γνωστοποιώντας με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως ανεξάρτητος.

Ακολούθησε, η ηχηρή αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία με ανάρτησή της ανακοίνωσε ότι ανεξαρτητοποιείται, τονίζοντας, μεταξύ άλλων ότι «το εναπομείναν σχήμα δεν εκφράζει τις αρχές της».

«Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την πολιτική -την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή- προσπάθησα να υπηρετήσω έναν Στόχο, να υπερασπιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της. Πίστευα και πιστεύω ότι η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη είναι οι κατ’ εξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική Δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντεινόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας μας.

Αυτό άλλωστε έκανε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α του ’15-’19, όταν σε ναρκοθετημένες, ασφυκτικές συνθήκες, απεγκλώβισε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είχαν κληροδοτήσει στον Ελληνικό λαό τα κόμματα που εναλλάσονταν στη διακυβέρνηση τις 4 δεκαετίες της μεταπολίτευσης», τονίζει η κ. Γεροβασίλη σε ανάρτησή της.

«Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δυσκολίες ήταν πολλές, οι μάχες αναρίθμητες. Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή «δεύτερες σκέψεις» όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Όποιον ρόλο κι αν έπρεπε να υπηρετήσω, παρά τις συγκρούσεις που απαιτούνταν να γίνουν, όποιο πολιτικό κόστος κι αν επωμιζόμουν, ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη..» Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο Στόχο και τις ίδιες Αρχές. Ωστόσο, αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα» αναφέρει η βουλευτής.

«Γι’ αυτό και ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες», καταλήγει η κ. Γεροβασίλη.

Στη συνέχεια, έγινε γνωστό ότι ανεξαρτητοποιείται και ο Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε ανακοινώσει ότι παραιτείται από τη θέση του Γραμματέα της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, όπως έκαναν οι Γιώργος Καραμέρος και Κατερίνα Νοτοπούλου, επέλεξε ο Βασίλης Κόκκαλης, σημειώνοντας ότι θα ενημερώσει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και τον πρόεδρο της Βουλής και ευχαριστώντας τους «πολίτες της Λάρισας για την εμπιστοσύνη και την τιμή».

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.

Γνωρίζω ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια θα αναρωτηθούν: «Έδινες τη μάχη στη Βουλή για εμάς. Πώς θα τη δίνεις από εδώ και πέρα;». Η απάντησή μου είναι απλή: Θα συνεχίσω να τη δίνω με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Η χώρα χρειάζεται άμεσα επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία», τονίζει ο κ. Κόκκαλης.

«Υπήρξα πάντοτε θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις» συμπληρώνει ο βουλευτής.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη είχαν προηγηθεί οι ανεξαρτητοποιήσεις τριών ακόμη βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα, Πόπη Τσαπανίδου– ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και πρώην πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος οδεύει προς ανεξαρτητοποίηση.

Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία

Με αυτά τα δεδομένα, στη 1 το μεσημέρι συνεδριάζει στην Κουμουνδούρου η Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ την ίδια μέρα θα γίνει και η εκλογή του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με τη μάχη ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου να κορυφώνεται. Στην τελευταία διαδικασία, αναμένεται πλέον να συμμετάσχει μονοψήφιος αριθμός βουλευτών, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της κρίσης, κάτι που καταδεικνύεται και από την μαζική παραίτηση 63 μελών της Κεντρικής Επιτροπής την Πέμπτη.

Η μάχη Δούρου – Πολάκη για την προεδρία της Κ.Ο.

Το κλίμα ανάμεσα σε Πολάκη – Δούρου «ηλεκτρίστηκε» μετά τις διαρροές από το περιβάλλον του Χανιώτη βουλευτή, ο οποίος επέστρεψε και επισήμως στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το περιβάλλον του κ. Πολάκη, η μόνη επιλογή που μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογική ανάκαμψη είναι η ομόφωνη εκλογή του στη θέση του προέδρου της Κ.Ο. και η ανάληψη της ηγεσίας της εκλογικής μάχης, με παράλληλη απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου.

Η Ρένα Δούρου, ερωτηθείσα σχετικά σε συνέντευξή της στο Meganews, απέφυγε να σχολιάσει τις διαρροές, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν απαντώ σε κύκλους. Θα είμαι υποψήφια», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει σκοπό να αποσυρθεί.

«Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω για να απευθύνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μία προσωπική επιλογή. Αυτό ήρθε σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τους αριστερούς και τους αγωνιστές. Σε κουβέντες συντρόφων και συντροφισσών, ανταποκρίνομαι σε μια ανάγκη», είπε η Ρένα Δούρου, υποστηρίζοντας ότι είναι έτοιμη να τσαλακωθεί, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.

Η στάση Παππά

Καθοριστική για τη διαμόρφωση των τελικών ισορροπιών ενόψει της κάλπης θεωρείται και η στάση του Νίκου Παππά, την ώρα που οι εσωκομματικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Νίκος Παππάς, ο οποίος πιθανότατα θα εκλεγεί γραμματέας του κόμματος, επιμένει μονότονα στο σενάριο «συλλογικής ηγεσίας», δηλαδή πρόεδρος της ΚΟ η Ρένα Δούρου, και επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής ο Παύλος Πολάκης.

Αν και η συγκεκριμένη πρόταση δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες τη δεδομένη στιγμή, τα τρέχοντα αδιέξοδα αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα της ηγεσίας θα κριθεί οριστικά αργότερα – ανάλογα και με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών- μέσω της εκλογής προέδρου από τη βάση.