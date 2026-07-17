Τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ – 4 τραυματίες

Τροχαίο συνέβη πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Πανεπιστημίου. Στο ύψος του μετρό “Πανεπιστήμιο”, συγκρούστηκαν λεωφορείο και τρόλεϊ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα.

Τρία εξ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκαν στο ΝΙΜΤΣ και άλλος ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Και οι τρεις φέρουν ελαφρά τραύματα και είναι σε καλή κατάσταση. Λίγο μετά το τροχαίο έφτασαν 3 ασθενοφόρα και μία μηχανή του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς στο σημείο έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα.