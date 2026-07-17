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Τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ – 4 τραυματίες

Τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ – 4 τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, όπου λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και άνδρες της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας λόγω μποτιλιαρίσματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο συνέβη πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας, στην Πανεπιστημίου, όπου λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ στο ύψος του μετρό “Πανεπιστήμιο”.
  • Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 4 άτομα, εκ των οποίων τα τρία μεταφέρθηκαν στο ΝΙΜΤΣ και ένα στο ΚΑΤ. Όλοι φέρουν ελαφρά τραύματα και είναι σε καλή κατάσταση.
  • Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και μηχανή του ΕΚΑΒ, ενώ άνδρες της Τροχαίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία καθώς έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο συνέβη πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Πανεπιστημίου. Στο ύψος του μετρό “Πανεπιστήμιο”, συγκρούστηκαν λεωφορείο και τρόλεϊ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα.

Τρία εξ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκαν στο ΝΙΜΤΣ και άλλος ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Και οι τρεις φέρουν ελαφρά τραύματα και είναι σε καλή κατάσταση. Λίγο μετά το τροχαίο έφτασαν 3 ασθενοφόρα και μία μηχανή του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς στο σημείο έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα.

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