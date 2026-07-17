Πύργος: Κλώτσησε 65χρονο έπειτα από έντονο καβγά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο του Πύργου για τη διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων, μεταφέρθηκε ένας 65χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση, από νεαρό άτομο.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στο ilialive.gr, o 65χρονος βρισκόταν στην κεντρική πλατεία, στο λόφο του Επαρχείου, μαζί με φίλο του. Ο φίλος είχε μαζί του το σκύλο του, που έδειχνε επιθετικός με τον κόσμο γύρω του.

Άτομα άρχισαν να σχολιάζουν με απρεπείς εκφράσεις, την κατάσταση, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση τόσο του 65χρονου, όσο και του φίλου του. Οι δύο άνδρες λογομάχησαν με τους νεαρούς. Εκεί που το φραστικό επεισόδιο έδειχνε να λαμβάνει τέλος, ο ένας από τους νεαρούς, σύμφωνα πάντα με τον καταγγέλλοντα, επιτέθηκε πισώπλατα στον 65χρονο, καταφέρνοντας του κλωτσιά στο κεφάλι.

Οι δύο νεαροί τράπηκαν σε φυγή και κλήθηκε η Αστυνομία για την αναζήτησή των δραστών.