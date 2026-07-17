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Πύργος: Κλώτσησε 65χρονο έπειτα από έντονο καβγά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένας 65χρονος άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από νεαρό άτομο στην κεντρική πλατεία της περιοχής. Η επίθεση, μια κλωτσιά στο κεφάλι, ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση που ξεκίνησε λόγω σχολίων για τον επιθετικό σκύλο ενός φίλου του θύματος.

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Η Αστυνομία αναζητά τους δύο νεαρούς
Πηγή: Pelop
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο νοσοκομείο του Πύργου μεταφέρθηκε ένας 65χρονος άντρας, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από νεαρό άτομο στην κεντρική πλατεία.
  • Η επίθεση ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του 65χρονου και νεαρών, οι οποίοι σχολίαζαν απρεπώς την επιθετική συμπεριφορά του σκύλου φίλου του θύματος.
  • Ένας από τους νεαρούς επιτέθηκε πισώπλατα στον 65χρονο, καταφέρνοντας του κλωτσιά στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την Αστυνομία.

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Στο νοσοκομείο του Πύργου για τη διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων, μεταφέρθηκε ένας 65χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση, από νεαρό άτομο.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στο ilialive.gr, o 65χρονος βρισκόταν στην κεντρική πλατεία, στο λόφο του Επαρχείου, μαζί με φίλο του. Ο φίλος είχε μαζί του το σκύλο του, που έδειχνε επιθετικός με τον κόσμο γύρω του.

Άτομα άρχισαν να σχολιάζουν με απρεπείς εκφράσεις, την κατάσταση, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση τόσο του 65χρονου, όσο και του φίλου του. Οι δύο άνδρες λογομάχησαν με τους νεαρούς. Εκεί που το φραστικό επεισόδιο έδειχνε να λαμβάνει τέλος, ο ένας από τους νεαρούς,  σύμφωνα πάντα με τον καταγγέλλοντα, επιτέθηκε πισώπλατα στον 65χρονο, καταφέρνοντας του κλωτσιά στο κεφάλι.

Οι δύο νεαροί τράπηκαν σε φυγή και κλήθηκε η Αστυνομία για την αναζήτησή των δραστών.

 

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