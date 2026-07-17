Χιλή: Τρεις νεκροί λόγω σφοδρής καταιγίδας – 500.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα

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Ισχυρή καταιγίδα με χαλαζόπτωση και σφοδρούς ανέμους, έπληξε περίπου τα δυο τρίτα της Χιλής χθες (16/7), αφήνοντας πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κλαούδιο Αλβαράδο, ανακοίνωσε «τον θάνατο τριών ανθρώπων, κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης».

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή.

Εξαιτίας των ψηλών κυμάτων, πολλά σπίτια κοντά σε ακτή σε περιοχή του νομού Μπιομπίο, κάπου 500 χιλιόμετρα νότια από το Σαντιάγο, υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Un trabajador murió tras la caída de un árbol y más de medio millón de personas se quedaron sin luz el jueves en Chile en medio de un temporal de intensas lluvias, marejadas y vientos de más de 100 km/h que afectaron a 10 de las 16 regiones del país, informó el gobierno chileno.… pic.twitter.com/NKkfaTo89I — NMás (@nmas) July 17, 2026

El biministro del Interior y de la SEGEGOB Claudio Alvarado, comentó este jueves, las consecuencias del sistema frontal que está dejando diversos problemas y víctimas fatales, lamentando estás muertes y pidiendo hacer caso a las peticiones de evacuación #LaPrimeraDeChile pic.twitter.com/T5FDpmlKTA — Radio Portales (@RadioPortales) July 17, 2026

Un temporal en Chile dejó una persona fallecida, más de 620 mil hogares sin electricidad y cientos de viviendas afectadas. Las autoridades advierten que otros tres frentes de mal tiempo llegarán en los próximos días.https://t.co/v845B5ufBC#Chile #Temporal #Lluvias… pic.twitter.com/ZloBgR0Oki — La Jornada (@lajornadaonline) July 17, 2026



Νωρίτερα η κυβέρνηση, ανακοίνωσε πως περίπου 500.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα, κατά κύριο λόγο εξαιτίας πτώσεων δέντρων σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Σε εθνική κλίμακα, «590.824 νοικοκυριά στερούνται την ηλεκτροδότηση», με άλλα λόγια το «7,3%» των πελατών, ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας. Εξαιτίας των κυμάτων και των ισχυρών ανέμων που φτάνουν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, πολλά λιμάνια σε όλη τη χώρα, περιόρισαν δραστικά τη δραστηριότητα τους.

Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, είχαν αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς, καταρχήν για την αποτίμηση των σοβαρότερων ζημιών. Στα σχολεία είχε δοθεί εντολή, να μη λειτουργήσουν την χθεσινή ημέρα, σε εννέα νομούς.

Update : 16 Juli 2026 ~ Angin Kencang dan Gelombang Tinggi Laut di Kawasan Teluk Corral, La Aguada – CHILI, menyebabkan kapal “Leopardo” terombang-abing diterjang gelombang tinggi, tidak ada korban jiwa, para Kru ABK dapat menyelamatkan diri.

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Source : #somosnoticiascl pic.twitter.com/YCRQkebcP4 — Mas Annadwi (@PostMKG) July 17, 2026

Η χώρα είχε να υποστεί τόσο ισχυρή και μακράς διάρκειας καταιγίδα σχεδόν είκοσι χρόνια, σύμφωνα με τον Αρνάλντο Σούνιγα, μετεωρολόγο στη διεύθυνση μετεωρολογίας της Χιλής.