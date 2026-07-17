Χιλή: Τρεις νεκροί λόγω σφοδρής καταιγίδας – 500.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα

Ισχυρή καταιγίδα με χαλαζόπτωση και σφοδρούς ανέμους έπληξε περίπου τα δυο τρίτα της Χιλής, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς και περίπου 500.000 ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο, το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε παράκτια σπίτια και περιόρισε δραστικά τη λειτουργία των λιμανιών.

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Διεθνή Νέα

Χιλή
Πηγή: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρή καταιγίδα έπληξε περίπου τα δυο τρίτα της Χιλής, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς και περίπου 500.000 ανθρώπους χωρίς ρεύμα.
  • Η Χιλή βίωσε την ισχυρότερη και μακράς διάρκειας καταιγίδα των τελευταίων είκοσι χρόνων, με το ακραίο καιρικό φαινόμενο να αναμενόταν να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες.
  • Πολλά σπίτια κοντά σε ακτή υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές λόγω των ψηλών κυμάτων και των ισχυρών ανέμων, ενώ η λειτουργία πολλών λιμανιών και σχολείων σε εννέα νομούς περιορίστηκε.

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Ισχυρή καταιγίδα με χαλαζόπτωση και σφοδρούς ανέμους, έπληξε περίπου τα δυο τρίτα της Χιλής χθες (16/7), αφήνοντας πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κλαούδιο Αλβαράδο, ανακοίνωσε «τον θάνατο τριών ανθρώπων, κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης».

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή.

Εξαιτίας των ψηλών κυμάτων, πολλά σπίτια κοντά σε ακτή σε περιοχή του νομού Μπιομπίο, κάπου 500 χιλιόμετρα νότια από το Σαντιάγο, υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

 

 

 


Νωρίτερα η κυβέρνηση, ανακοίνωσε πως περίπου 500.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα, κατά κύριο λόγο εξαιτίας πτώσεων δέντρων σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Σε εθνική κλίμακα, «590.824 νοικοκυριά στερούνται την ηλεκτροδότηση», με άλλα λόγια το «7,3%» των πελατών, ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας. Εξαιτίας των  κυμάτων και των ισχυρών ανέμων που φτάνουν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, πολλά λιμάνια σε όλη τη χώρα, περιόρισαν δραστικά τη δραστηριότητα τους.

Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, είχαν αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς, καταρχήν για την αποτίμηση των σοβαρότερων ζημιών. Στα σχολεία είχε δοθεί εντολή, να μη λειτουργήσουν την χθεσινή ημέρα, σε εννέα νομούς.

 

Η χώρα είχε να υποστεί τόσο ισχυρή και μακράς διάρκειας καταιγίδα σχεδόν είκοσι χρόνια, σύμφωνα με τον Αρνάλντο Σούνιγα, μετεωρολόγο στη διεύθυνση μετεωρολογίας της Χιλής.

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