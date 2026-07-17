Μάρω Κοντού: Σήμερα το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό

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Μάρω Κοντού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα πραγματοποιείται το ύστατο χαίρε στην Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών.
  • Η σορός της θα βρίσκεται στις 11:00 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», ενώ τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σήμερα πραγματοποιείται το ύστατο χαίρε στην Μάρω Κοντού, με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους που τη θαύμασαν να την αποχαιρετούν για τελευταία φορά. Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών.

Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της θα βρίσκεται στις 11:00 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών -όχι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, όπως είχε αρχικά μεταδοθεί- και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος.

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