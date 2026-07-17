Πύργος: Συνελήφθη 35χρονος μετά τη μήνυση γυναίκας για stalking και παρενόχληση – Οι ζημιές στο αυτοκίνητο και οι φήμες

Έναν εφιάλτη βίωνε εδώ και αρκετούς μήνες μία γυναίκα στον Πύργο, η οποία υπέβαλε μήνυση σε βάρος ενός 35χρονου συναδέλφου της για stalking και παρενόχληση.

Ο 35χρονος συνελήφθη αστυνομικούς του Α.Τ. Πύργου, χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή λόγω επίμονης παρακολούθησης και για συκοφαντική δυσφήμιση, πράξεις που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Η καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πατρίς», όπως κατήγγειλε η γυναίκα, τα περιστατικά παρενόχλησης λάμβαναν χώρα εδώ και αρκετούς μήνες, τόσο στην εταιρεία όπου εργάζονταν μαζί, όσο και εκτός του χώρου εργασίας, άλλοτε πιο έντονα και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, η συμπεριφορά του συλληφθέντα ήταν αφόρητη, ενώ η ίδια ένιωθε και απειλή, με δεδομένο ότι είναι παντρεμένη και έχει παιδιά. Παράλληλα, η μήνυση αφορά και συκοφαντική δυσφήμιση, με τη γυναίκα να καταγγέλλει ότι ο 35χρονος διέδιδε ψευδή γεγονότα που έβλαπταν την υπόληψή της, ενώπιον του συζύγου της, αλλά και στη δουλειά.

Μεταξύ άλλων, κατήγγειλε ότι είχε βρει σπασμένο το όχημά της, «δείχνοντας» ως υπαίτιο τον συνάδελφό της, ισχυριζόμενη ότι τον είδε να απομακρύνεται από το σημείο. Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν έχει συμπεριληφθεί ως ποινικό αδίκημα στην δικογραφία, που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.