Αυξημένη η κίνηση στα Λιμάνια: Οι ατάκες παρέας αγοριών πριν φύγουν για Πάρο – «Θέλουμε πάνω από 4 κορίτσια, δεν υπάρχει ανταγωνισμός»

Η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη, καθώς παρέες φοιτητών αναχωρούν για διακοπές στα νησιά. Μια παρέα αγοριών δηλώνει αποφασισμένη να κατακτήσει τα κορίτσια στην Πάρο, ενώ μια παρέα κοριτσιών επιλέγει τη Νάξο, χαρακτηρίζοντας την Πάρο «basic» και εκφράζοντας την πρόθεσή τους να παρατείνουν τις διακοπές τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, με μια παρέα φοιτητών να ψηφίζει Πάρο και να δηλώνει αποφασισμένη να κατακτήσει τα κορίτσια του νησιού.
  • «Θέλουμε πάνω από 4 κορίτσια. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός», τόνισαν οι φοιτητές, περιγράφοντας τα σχέδιά τους για «κατάκτηση των πλήθων» μόλις φτάσουν στο νησί.
  • Μια κοριτσοπαρέα, που ταξιδεύει για Νάξο, χαρακτήρισε την Πάρο «πολύ basic» και δήλωσε πως δεν έχει βγάλει εισιτήρια επιστροφής, αποφασισμένη να παρατείνει τις διακοπές της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά.

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Μια παρέα φοιτητών μίλησαν στο Action 24, και όπως τόνισαν ψηφίζουν Πάρο και δηλώνουν αποφασισμένοι ως ελεύθεροι, να απολαύσουν όχι μόνο τις υπέροχες παραλίες του νησιού αλλά να κατακτήσουν και τα κορίτσια που θα βρουν εκεί.

«Θα περάσουμε τέλεια, τα κορίτσια μας περιμένουν»

«Θέλουμε πάνω από 4 κορίτσια. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, για εμάς ούτε στην Αθήνα ούτε στα νησιά. Απλά θα είναι εκεί για εμάς. Μόλις φτάσουμε θα πάμε για μπάνιο στη θάλασσα, μετά για φαγητό και θα φτιάξουμε μαλλί με τζελ, θα βάλουμε κολώνια να μυρίζουμε όμορφα και θα βγούμε να «κατακτήσουμε τα πλήθη» είπαν στη δημοσιογράφο.

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«Εγώ πασάρω, κάνω τον Μέσι, κάνω ασίστ» συμπλήρωσε ο φίλος τους. «Εγώ είμαι για γκολ κατευθείαν» σχολίασε άλλος.

Στη συνέχεια προσπάθησαν να αλλάξουν και τον προορισμό των κοριτσιών που περίμεναν να μιλήσουν στη σύνδεση.

«Δεν βγάλαμε καν εισιτήριο επιστροφής»

Η κοριτσοπαρέα στη συνέχεια είπε πως ταξιδεύει για Νάξο και πως η Πάρος πια είναι πολύ basic αφού πηγαίνουν όλοι και τείνει να γίνει κλασική. Επίσης, ανέφεραν με νόημα πως δεν έχουν βγάλει καν εισιτήρια επιστροφής, αφού είναι αποφασισμένες όχι μόνο να περάσουν τέλεια αλλά και να παρατείνουν τις διακοπές τους, όσο περισσότερο γίνεται, καθυστερώντας να γυρίσουν στην ρουτίνα της πόλης.

 

 

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