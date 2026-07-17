Αυξημένη η κίνηση στα Λιμάνια: Οι ατάκες παρέας αγοριών πριν φύγουν για Πάρο – «Θέλουμε πάνω από 4 κορίτσια, δεν υπάρχει ανταγωνισμός»

Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά.

Μια παρέα φοιτητών μίλησαν στο Action 24, και όπως τόνισαν ψηφίζουν Πάρο και δηλώνουν αποφασισμένοι ως ελεύθεροι, να απολαύσουν όχι μόνο τις υπέροχες παραλίες του νησιού αλλά να κατακτήσουν και τα κορίτσια που θα βρουν εκεί.

«Θα περάσουμε τέλεια, τα κορίτσια μας περιμένουν»

«Θέλουμε πάνω από 4 κορίτσια. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, για εμάς ούτε στην Αθήνα ούτε στα νησιά. Απλά θα είναι εκεί για εμάς. Μόλις φτάσουμε θα πάμε για μπάνιο στη θάλασσα, μετά για φαγητό και θα φτιάξουμε μαλλί με τζελ, θα βάλουμε κολώνια να μυρίζουμε όμορφα και θα βγούμε να «κατακτήσουμε τα πλήθη» είπαν στη δημοσιογράφο.

«Εγώ πασάρω, κάνω τον Μέσι, κάνω ασίστ» συμπλήρωσε ο φίλος τους. «Εγώ είμαι για γκολ κατευθείαν» σχολίασε άλλος.

Στη συνέχεια προσπάθησαν να αλλάξουν και τον προορισμό των κοριτσιών που περίμεναν να μιλήσουν στη σύνδεση.

«Δεν βγάλαμε καν εισιτήριο επιστροφής»

Η κοριτσοπαρέα στη συνέχεια είπε πως ταξιδεύει για Νάξο και πως η Πάρος πια είναι πολύ basic αφού πηγαίνουν όλοι και τείνει να γίνει κλασική. Επίσης, ανέφεραν με νόημα πως δεν έχουν βγάλει καν εισιτήρια επιστροφής, αφού είναι αποφασισμένες όχι μόνο να περάσουν τέλεια αλλά και να παρατείνουν τις διακοπές τους, όσο περισσότερο γίνεται, καθυστερώντας να γυρίσουν στην ρουτίνα της πόλης.