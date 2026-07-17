Φλόριντα: Γυναίκα γλίτωσε για λίγα μέτρα από κεραυνό – Τρομακτικό βίντεο

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Μία άκρως τρομακτική στιγμή, κατέγραψε κάμερα που υπάρχει σε κουδούνι σπιτιού στη Φλόριντα. Γυναίκα γλιτώνει κυριολεκτικά για λίγα μέτρα από κεραυνό, με το βίντεο να προκαλεί ανατριχίλα σε όποιον το παρακολουθεί.

Σύμφωνα με τη «New York Post», στο βίντεο βλέπουμε τη Jessika Gonzalez. Η γυναίκα, η οποία κατοικεί στη Φλόριντα, ξεφόρτωνε πράγματα από το αυτοκίνητό της, τη στιγμή του περιστατικού, στις 27 Ιουνίου. Μάλιστα, προσπαθούσε εκείνη την ώρα να προστατευτεί από τη βροχή.

Το δευτερόλεπτο που έκλεισε την πόρτα του αυτοκινήτου της, ένας κεραυνός έπεσε στην αυλή του γείτονά της, μόλις μερικά μέτρα πίσω της.

Η Gonzalez αντιλήφθηκε αμέσως τι συνέβη, και γρήγορα έτρεξε προς το σπίτι της, για να καλυφθεί.

«Ένιωσα σαν να είχε ανάψει ένα πυροτέχνημα ακριβώς δίπλα μου και οι σπίθες να με χτυπούσαν», δήλωσε η γυναίκα στο Storyful. «Έτρεξα στο γκαράζ σοκαρισμένη και όλα τα παιδιά ούρλιαζαν».

Η Gonzalez δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν υπήρξαν και άμεσες αναφορές για σοβαρές υλικές ζημιές.