Πρίγκιπας Χάρι: Πώς ένιωσε μετά τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο

Η σχέση του πρίγκιπα Χάρι με την οικογένειά του και πιο συγκεκριμένα με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, και τον αδελφό του και διάδοχο του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Ουίλιαμ, απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια τα φώτα της δημοσιότητας, και όχι για καλό λόγο. Ο μικρότερος γιος του μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ήταν πάντα ένα πρόσωπο που δεν περνούσε απαρατήρητο. Ωστόσο από τον γάμο του με την Μέγκαν Μαρκλ και έπειτα, τα πράγματα έγιναν πιο έντονα. Αποκορύφωμα ήταν η απόφαση του ίδιου και της συζύγου του, το 2020, να εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους καθήκοντα, προσδοκώντας να ζήσουν μία πιο ήρεμη και ιδιωτική ζωή.

Έξι χρόνια μετά, και ενώ έχουν αλλάξει πολλά στη βασιλική οικογένεια, με σημαντικότερο γεγονός τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και την στέψη του βασιλιά Καρόλου, σύσσωμη η οικογένεια του δούκα του Σάσεξ επισκέφτηκε πριν από λίγο καιρό την Βρετανία. Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον Άρτσι Χάρισον, που γεννήθηκε το 2019 στο Λονδίνο και την Λίλιμπετ Νταϊάνα, που ήρθε στον κόσμο το 2021 στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Τα συναισθήματα του πρίγκιπα Χάρι μετά τη συνάντηση

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρίγκιπας Χάρι αποχώρησε από την ιδιωτική του συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο αισιόδοξος.

Με βάση το Sky News η συνάντηση διήρκεσε μία ώρα, ενώ σύμφωνα με φίλους του δούκα του Σάσεξ που μίλησαν στους The Times μετά την οικογενειακή επανένωση, ο πρίγκιπας έφυγε από τη συνάντηση «με αναπτερωμένο το ηθικό του, πολύ χαρούμενος και πραγματικά γεμάτος ενέργεια».

«Κάθε ταξίδι χιλίων μιλίων αρχίζει με ένα πρώτο βήμα», τόνισαν.

Αν και η οικογενειακή επανένωση φαίνεται πως ξεπέρασε τις προσδοκίες του δευτερότοκου γιου του βασιλιά, άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον δήλωσαν ότι η συνολική επίσκεψη δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως εκείνος ήλπιζε, λόγω των άλυτων ζητημάτων που αφορούν την ασφάλειά του.

«Αν είχαν ληφθεί επιπλέον μέτρα ασφαλείας, ήθελε τα παιδιά του να συμμετάσχουν σε ορισμένες δημόσιες εκδηλώσεις», ισχυρίστηκαν.

Τα σχέδια των Σάσεξ για την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο άλλαξαν επανειλημμένα τις ημέρες πριν από το ταξίδι, με τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ασφάλειά τους να θεωρούνται υπεύθυνες για τις διαδοχικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

«Το αίμα νερό δεν γίνεται»

Παρά τις οργανωτικές δυσκολίες, πηγές από το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι κατανοούν πως η αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων θα απαιτήσει χρόνο.

Πηγή δήλωσε στους The Times ότι ο προγραμματισμός οποιασδήποτε συνάντησης με το ζευγάρι, εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, καθώς στους βασιλικούς κύκλους υπάρχει «θεμελιώδης δυσπιστία» απέναντι στις προθέσεις τους.

Παρ’ όλα αυτά, άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του μονάρχη επιμένουν ότι εξακολουθεί να είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να διατηρήσει μια σχέση με τον αποξενωμένο μικρότερο γιο του.

«Δεν θα κλείσει ποτέ την πόρτα στο ενδεχόμενο να περάσει χρόνο με την οικογένειά του γιου του, γιατί, παρά όλα όσα έχουν συμβεί, το αίμα νερό δεν γίνεται», δήλωσε φίλος του βασιλιά.

Θα περάσουν οι Σάσεξ τα Χριστούγεννα με τη βασιλική οικογένεια;

Ο Χάρι αναμένεται να επιστρέψει στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησής του με τον βασιλιά δεν έχει αποκλειστεί.

«Ο Χάρι είναι αποφασισμένος να μην αφήσει αυτή την επίσκεψη να αποτελέσει μια μοναδική φορά και, προφανώς, το πρόγραμμα του βασιλιά πρέπει να οργανώνεται πολύ νωρίτερα. Έτσι, έχει ήδη αρχίσει να συζητά με τον πατέρα του για το πότε θα πρέπει να συναντηθούν ξανά», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του παλατιού στο New Idea.

Η πηγή υποστήριξε ότι ο Χάρι ήδη ελπίζει να επιστρέψει ξανά τα Χριστούγεννα μαζί με την οικογένειά του.

«Εκείνη την εποχή του χρόνου νιώθει πάντα έντονη νοσταλγία για το σπίτι του· του λείπει το να αποτελεί μέρος όλων αυτών των οικογενειακών παραδόσεων και θα ήθελε πολύ ο Άρτσι και η Λίλιμπετ να ζήσουν πραγματικές βασιλικές χριστουγεννιάτικες γιορτές και επιτέλους να γνωρίσουν περισσότερα μέλη της ευρύτερης οικογένειας, είτε αυτό γίνει στο Σάντρινγχαμ είτε οπουδήποτε αλλού αποφασίσει ο βασιλιάς ότι είναι καλύτερο», ανέφερε η πηγή.