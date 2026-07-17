Νίκη Παλληκαράκη: Ο επικήδειος για την Μάρω Κοντού – «Δεν φοβήθηκες ποτέ σου τον θάνατο, όπως δεν φοβήθηκες και ποτέ τη ζωή»

Η Νίκη Παλληκαράκη στον επικήδειο λόγο της για την Μάρω Κοντού εξέφρασε τη θλίψη της για τον αποχαιρετισμό, τονίζοντας ότι η Μάρω Κοντού δεν φοβήθηκε ποτέ τη ζωή ή τον θάνατο. Εξήρε το ταλέντο, την ποιότητα, το ήθος και την αξιοπρέπειά της, περιγράφοντας τη φιλία τους ως ένα από τα σπουδαιότερα δώρα της ζωής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νίκη Παλληκαράκη εκφώνησε τον επικήδειο για την Μάρω Κοντού, δηλώνοντας πως δεν ήταν «έτοιμη» γι’ αυτόν τον αποχαιρετισμό.
  • Στον επικήδειο, τονίστηκε πως η Μάρω Κοντού «δεν φοβήθηκες ποτέ σου το θάνατο, όπως δεν φοβήθηκες και ποτέ τη ζωή, να τη ζήσεις όπως την ήθελες».
  • Η Παλληκαράκη υπογράμμισε ότι η Μάρω Κοντού «μας έκανες όλους περήφανους όχι μόνο για το ταλέντο σου αλλά και για την ποιότητα σου, το ήθος σου και την αξιοπρέπεια σου».

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Η Νίκη Παλληκαράκη ανέφερε στον επικήδειο για την Μάρω Κοντού πως δεν ήταν «έτοιμη» γι’ αυτόν τον αποχαιρετισμό.

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«Δεν φοβήθηκες ποτέ σου τον θάνατο, όπως δεν φοβήθηκες και ποτέ τη ζωή, να τη ζήσεις όπως την ήθελες. Μας έκανες όλους περήφανους όχι μόνο για το ταλέντο σου αλλά και για την ποιότητα σου, το ήθος σου και την αξιοπρέπεια σου. Από τα πιο σπουδαία δώρα της ζωής μου ήταν η φιλία που μου χάρισες. Κράτησες πάντα ζωντανό το παιδί μέσα σου. Ήσουν ένας σπουδαίος μοναδικός άνθρωπος και σ’ ευχαριστούμε για όλα» σημείωσε.

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