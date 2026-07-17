Νίκη Παλληκαράκη: Ο επικήδειος για την Μάρω Κοντού – «Δεν φοβήθηκες ποτέ σου τον θάνατο, όπως δεν φοβήθηκες και ποτέ τη ζωή»

Η Νίκη Παλληκαράκη ανέφερε στον επικήδειο για την Μάρω Κοντού πως δεν ήταν «έτοιμη» γι’ αυτόν τον αποχαιρετισμό.

«Δεν φοβήθηκες ποτέ σου τον θάνατο, όπως δεν φοβήθηκες και ποτέ τη ζωή, να τη ζήσεις όπως την ήθελες. Μας έκανες όλους περήφανους όχι μόνο για το ταλέντο σου αλλά και για την ποιότητα σου, το ήθος σου και την αξιοπρέπεια σου. Από τα πιο σπουδαία δώρα της ζωής μου ήταν η φιλία που μου χάρισες. Κράτησες πάντα ζωντανό το παιδί μέσα σου. Ήσουν ένας σπουδαίος μοναδικός άνθρωπος και σ’ ευχαριστούμε για όλα» σημείωσε.