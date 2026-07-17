Δανάη Παππά: Μόνη με δυο μικρά παιδιά στη νέα δραματική σειρά του Alpha

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Η νέα σειρά του Alpha που θα καθηλώσει έρχεται με τίτλο “Μια γυναίκα” και πρωταγωνίστρια την Δανάη Παππά.

Η νέα σεζόν έρχεται πιο δυνατή από ποτέ, με σειρές υψηλής αισθητικής και ιστορίες που δημιουργούν ισχυρό δεσμό με το κοινό.

Ο Alpha συνεχίζει να επενδύει στην ποιοτική μυθοπλασία και παρουσιάζει τη νέα συγκλονιστική, δραματική σειρά «Μια γυναίκα».

Μετά την επιτυχία του «Άγιου έρωτα», η Δανάη Παππά θα μας συγκινήσει με μια δυνατή ιστορία αγάπης και επιβίωσης.

Μια γυναίκα παλεύει να μεγαλώσει τα παιδιά της μετά την ξαφνική απώλεια του άνδρα της και παρά τις δυσκολίες και τις καθημερινές μάχες που καλείται να δώσει.

Ανθρώπινο, αληθινό, ζεστό, ένα κοινωνικό δράμα με έντονο συναισθηματικό πυρήνα που θα μιλήσει στις ψυχές μας.

Μια ιστορία δύναμης ψυχής για «Μια γυναίκα» που αρνήθηκε να λυγίσει.

Το πρώτο teaser σαν να ανοίγει ένα μικρό παράθυρο στη ζωή αυτής της γυναίκας… τη βλέπουμε μόνη με τα δυο μικρά παιδιά της και βλέμμα έντονο, αποφασιστικό, γεμάτο ελπίδα.