Πανεπιστημίου: Βίντεο από τη στιγμή που το τρόλεϊ «καρφώθηκε» στο λεωφορείο – Πώς συνέβη το ατύχημα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/7) στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Πανεπιστημίου, όπου τρόλεϊ συγκρούστηκε με λεωφορείο.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 έχει καταγραφεί η στιγμή της σύγκρουσης. Όπως φαίνεται, την ώρα που ο οδηγός του λεωφορείου κατεβάζει ταχύτητα για να σταματήσει σε στάση ώστε να αποβιβαστούν και να επιβιβαστούν επιβάτες, το τρόλεϊ πέφτει στο πίσω μέρος του οχήματος.

Το αποτέλεσμα ήταν επιβάτες να χάσουν την ισορροπία τους και να πέσουν. Επικράτησε πανικός και ο οδηγός του λεωφορείου άνοιξε αμέσως τις πόρτες για να μπορέσουν να βγουν όλοι έξω. Τραυματίστηκαν ελαφρά 4 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο ΝΙΜΤΣ.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών και η Τροχαία έχουν ήδη αρχίσει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: