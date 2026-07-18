Κρήτη: Φωτιά στη Σητεία – Εστάλη μήνυμα από το 112, σηκώθηκαν και εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε στη Σητεία της Κρήτης, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Παράλληλα συνδρομή στην προσπάθεια κατάσβεσης δίνουν και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τον Ιωάννη Αρτοποιό που μίλησε στην ΕΡΤ, οι άνεμοι αυτή την ώρα πνέουν αντίθετα από το σημείο της φωτιάς, με ένταση έως 5 μποφόρ