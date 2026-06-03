Η αεράμυνα του Κουβέιτ αναχαιτίζει πυραύλους και drones

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Η αεράμυνα του Κουβέιτ αναχαιτίζει «επιθέσεις εχθρικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών», δήλωσε ο στρατός της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 3/6, με την πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή να φαίνεται να επιστρέφει ξανά, καθώς λίγο νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

«Το Γενικό Επιτελείο Στρατού σημειώνει ότι τυχόν ήχοι εκρήξεων, εάν ακουστούν, είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης των εχθρικών επιθέσεων από συστήματα αεράμυνας», ανέφερε ο στρατός.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και προστασίας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές οφείλονταν στις επιχειρήσεις αναχαίτισης των εναέριων απειλών από τα συστήματα αεράμυνας και όχι σε πλήγματα στο έδαφος.

Δεν αναφέρεται από πού προήλθαν οι επιθέσεις.

Και νέος συναγερμός λίγο αργότερα

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ μετέδωσε ότι σειρήνες συναγερμού ήχησαν για δεύτερη φορά μέσα στη νύχτα, έπειτα από προηγούμενες αναφορές ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προχωρούσαν σε αναχαιτίσεις «εχθρικών απειλών από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Οι αναφορές αυτές ​​έρχονται λίγο αφότου το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν ανέφερε «ήχους που θύμιζαν εκρήξεις» κοντά στο ιρανικό νησί Κεσμ, στα στενά του Ορμούζ.

Πηγές: Reuters – CNN