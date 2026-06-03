Ιράν: Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ

Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 3/6 κοντά στο νησί Κεσμ του Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr επικαλείται τοπικές πηγές και κατοίκους, αλλά η ακριβής φύση και αιτία των ήχων παραμένει αδιευκρίνιστη, χωρίς επίσημο σχόλιο από τις αρχές.

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Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 3/6 στην περιοχή γύρω από το νησί Κεσμ του Ιράν, που βρίσκεται δίπλα στα Στενά του Ορμούζ.
  • Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr επικαλέστηκε τοπικές πηγές και κατοίκους, αναφέροντας «ήχους που θύμιζαν έκρηξη».
  • Η ακριβής φύση και η αιτία των ήχων δεν είναι σαφής, ενώ δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τις στρατιωτικές και τις κρατικές αρχές.

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Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 3/6 στην περιοχή γύρω από το νησί Κεσμ του Ιράν, που βρίσκεται δίπλα στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αναφορά του πρακτορείου ειδήσεων Mehr.

«Ήχοι που θύμιζαν έκρηξη» ακούστηκαν κοντά στο ιρανικό νησί Κεσμ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, τοπική ώρα, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr της χώρας, επικαλούμενο τοπικές πηγές και κατοίκους.

Το πρακτορείο επικαλείται τοπικές πηγές και μαρτυρίες κατοίκων, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια ή την έκταση του περιστατικού.

Η ακριβής φύση και η αιτία των ήχων δεν είναι σαφής, ανέφερε το Mehr, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τις στρατιωτικές και τις κρατικές αρχές.

Πηγές: Reuters, CNN

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