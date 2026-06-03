Εκατέρωθεν εχθροπραξίες στον Περσικό Κόλπο: Οι ΗΠΑ έπληξαν δεξαμενόπλοιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο Κεσμ – Αντίποινα του Ιράν σε γειτονικές χώρες

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Σε κόκκινο συναγερμό ξανά ο Περσικός Κόλπος, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε επιθέσεις «αυτοάμυνας» σε ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κεσμ, ενώ προηγουμένως είχαν προχωρήσει σε εκτόξευση πυραύλου σε δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς το νησί και κατέρριψαν ιρανικούς πυραύλους και drones που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που έπλεαν στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, οι αναφορές για αναχαιτίσεις πυραύλων και drones σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εντείνουν τους φόβους για νέα αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Πύραυλος Hellfire σε δεξαμενόπλοιο με προορισμό το Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ακινητοποίηση του δεξαμενόπλοιου M/T Lexie, το οποίο έπλεε υπό σημαία Μποτσουάνας και κατευθυνόταν προς το ιρανικό νησί Χαργκ.

Σύμφωνα με την CENTCOM, το πλοίο ήταν κενό φορτίου και αγνόησε επανειλημμένες οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων για διάστημα περίπου 24 ωρών, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια από τις 13 Απριλίου.

Όπως αναφέρεται, αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του. Παράλληλα δημοσιοποιήθηκε βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή του πλήγματος.

Καταρρίφθηκαν ιρανικά drones – Πλήγμα σε στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κεσμ

Η αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε επίσης ότι κατέρριψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν.

Κατά την CENTCOM, τα drones κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που έπλεαν νόμιμα σε περιφερειακά ύδατα.

Λίγο αργότερα αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα «αυτοάμυνας» εναντίον ιρανικού στρατιωτικού σταθμού ελέγχου εδάφους στο νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται σε στρατηγική θέση στα Στενά του Ορμούζ.

Η ανακοίνωση αυτή φαίνεται να συνδέεται με αναφορές που μετέδωσε νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων MEHR, σύμφωνα με τις οποίες κάτοικοι και τοπικές πηγές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή του νησιού τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν υπήρξαν απώλειες αμερικανικού προσωπικού και ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή νέων επιθέσεων κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης και εύθραυστης εκεχειρίας.

Φρουροί της Επανάστασης: Επιθέσεις στο Κουβέιτ ως αντίποινα στην «θρασύτατη επιθετικότητα» των ΗΠΑ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις του στο Κουβέιτ ήταν σε απάντηση στην «θρασύτατη και κραυγαλέα επιθετικότητα» των αμερικανικών δυνάμεων στο νησί Κεσμ. Το IRGC ισχυρίστηκε ότι εκτόξευσε τουλάχιστον 10 βαλλιστικούς πυραύλους στο Κουβέιτ.

Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις αποτελούν μια «πρώτη απάντηση», προειδοποιώντας για ένα πολύ ισχυρότερο αντίποινα που θα ακολουθήσει.