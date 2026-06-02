Φρίκη στην Ιταλία: Δύο Πακιστανοί κατηγορούνται ότι έκαψαν ζωντανούς τρεις Αφγανούς και έναν Πακιστανό εργάτη – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Οι ιταλικές αρχές συνέλαβαν δύο Πακιστανούς υπηκόους για τον θάνατο τεσσάρων μεταναστών εργατών, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε καμένο μίνι βαν στην περιφέρεια της Καλαβρίας, στη νότια Ιταλία, σύμφωνα με το BBC.

Το όχημα εντοπίστηκε σε πρατήριο καυσίμων κοντά σε χωριό αγροτικής περιοχής, όπου εργάζονται πολλοί μετανάστες στις καλλιέργειες.

Κάμερες κατέγραψαν την επίθεση

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει δύο άτομα να εμποδίζουν τις πόρτες του οχήματος από το εξωτερικό και στη συνέχεια να ρίχνουν εύφλεκτο υγρό στο εσωτερικό, προκαλώντας πυρκαγιά.

Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο γύρω στη 1 το μεσημέρι της Τρίτης για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά.

Αφού έσβησαν τις φλόγες, εντόπισαν τέσσερις απανθρακωμένες σορούς μέσα στο βαν.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν αργότερα με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από το βιντεοληπτικό υλικό.

Επέζησε ένας πέμπτος επιβάτης

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ένας άνδρας από το Αφγανιστάν κατάφερε να επιβιώσει από την επίθεση.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονταν τρεις Αφγανοί και ένας Πακιστανός, όλοι εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα.

Όπως ανέφερε, σώθηκε σπάζοντας ένα από τα παράθυρα του φλεγόμενου οχήματος και καταφέρνοντας να διαφύγει.

Διαφωνία για χρήματα μεταφοράς

Ο επιζών υποστήριξε ότι πριν από την επίθεση είχε προηγηθεί διαμάχη, καθώς οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ζήτησαν χρήματα για τη μεταφορά των εργατών, οι οποίοι αρνήθηκαν να πληρώσουν.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι εργάτες δεν είχαν αμειφθεί για την εργασία τους στις καλλιέργειες φράουλας της περιοχής, αν και τους παρείχαν τροφή και στέγη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην ίδια περιοχή έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον 14 εμπρησμοί αυτοκινήτων και βαν που μετέφεραν Πακιστανούς εργάτες, εν μέσω εντάσεων μεταξύ μεταναστών για τη διανομή αγροτικών εργασιών και καταλυμάτων.

Σοκ στην Ιταλία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Ιταλία.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Καλαβρίας, Ρομπέρτο Οκιούτο, δήλωσε ότι η είδηση της επίθεσης «κλονίζει την πίστη στην ανθρωπότητα», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «απάνθρωπο».

Από την πλευρά της, η συνδικαλιστική οργάνωση CGIL κάλεσε τις αρχές να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση «των καθημερινών φαινομένων εκμετάλλευσης που βιώνουν οι εργαζόμενοι, συχνά μετανάστες, στην ιταλική ύπαιθρο».