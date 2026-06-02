Ρωσία: Παιδιά έσωσαν 5χρονη από παιδόφιλο που την άρπαξε από τον δρόμο

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Υπό κράτηση τέθηκε στην πόλη Τιουμέν της Ρωσίας ο 44χρονος άνδρας που κατηγορείται για επίθεση σε βάρος ενός πεντάχρονου κοριτσιού, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας άρπαξε το παιδί και το μετέφερε σε είσοδο πολυκατοικίας με σκοπό να το κακοποιήσει σεξουαλικά. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή της επίθεσης έπαιξαν παιδιά που βρίσκονταν στην αυλή. Αντιλαμβανόμενα τι συνέβαινε, άρχισαν να κυνηγούν τον δράστη, να φωνάζουν και να καλούν σε βοήθεια. Ένα από τα παιδιά προσπάθησε μάλιστα να τον εμποδίσει να κλείσει την πόρτα της εισόδου.

Meanwhile in Russia , Police in Tyumen, detained a pedo suspect following an attempted assault on a young girl inside a residential building entrance on 28 May. Quick intervention from a nearby woman and a young boy scared the attacker away pic.twitter.com/Ad6JW0YahG — Wild😶‍🌫️ (@Whiledvid) May 31, 2026

Η παρέμβαση γυναίκας απέτρεψε την επίθεση

Οι φωνές τους κινητοποίησαν μια γυναίκα που περνούσε από την περιοχή. Όπως δήλωσε αργότερα σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό της και έτρεξε προς το σημείο μόλις άκουσε τα παιδιά να φωνάζουν ότι ένας άνδρας προσπαθούσε να πάρει ένα κορίτσι, αναφέρει το TMN.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όταν η γυναίκα έφτασε στο σημείο, ο ύποπτος είχε ήδη βγάλει τα ρούχα του και είχε αφαιρέσει μέρος των ρούχων του παιδιού. Η ίδια παρενέβη άμεσα, απομάκρυνε τον άνδρα και έβγαλε το κορίτσι από το κτίριο.

Παράλληλα φωτογράφισε τον ύποπτο και παρέδωσε την εικόνα στις αρχές. Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί τον συνέλαβαν.

Προφυλακίστηκε ο 44χρονος κατηγορούμενος

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα σε βάρος ανηλίκου κάτω των 14 ετών.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την ενοχή του και ζήτησε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκισή του έως τις 28 Ιουλίου.

Εφόσον κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών.

Κατά την έρευνα αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο 44χρονος είναι διαζευγμένος και πατέρας μιας επτάχρονης κόρης.

Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι καταζητούνταν από δικαστικούς επιμελητές λόγω οφειλών ύψους 334.000 ρουβλίων (4.000 ευρώ).

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, με πολλούς κατοίκους να ζητούν να τιμηθούν τόσο τα παιδιά που αντέδρασαν άμεσα όσο και η γυναίκα που έσωσε το κοριτσάκι από τα χέρια του δράστη.