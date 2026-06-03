Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις – Διαψεύδει η CENTCOM

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ καθώς και σε αεροπορική βάση και ελικόπτερα σε περιφερειακή χώρα, με χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη 3/6, ως απάντηση σε αυτό που η IRGC περιέγραψε ως αμερικανική επίθεση σε πύργο επικοινωνιών νότια του νησιού Κεσμ. Ωστόσο, η CENTCOM απορρίπτει ισχυρισμούς περί επιτυχών ιρανικών πληγμάτων αναφέροντας ότι όλες οι επιθέσεις αναχαιτίστηκαν είτε δεν έφτασαν στους στόχους τους.

Σύμφωνα με την IRGC, η ανταλλαγή πυρών ξεκίνησε όταν οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο Στενό του Ορμούζ, προκαλώντας ζημιές στο μηχανοστάσιό του. Ως απάντηση επιτέθηκαν σε ένα αμερικανο-ισραηλινό πλοίο με ναυτικούς πυραύλους.

Μετά από αυτό, οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν έναν πύργο επικοινωνιών του IRGC νότια του νησιού Κεσμ.

Το IRGC ανέφερε ότι στη συνέχεια χρησιμοποίησε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να επιτεθεί σε μια αμερικανική αεροπορική βάση, συμπεριλαμβανομένης της έδρας του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ, και ελικόπτερα «που βρίσκονται σε μία από τις χώρες της περιοχής».

«Η διατάραξη της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ θα έχει βαρύ τίμημα για τον αμερικανικό στρατό», ανέφεραν τοπικά μέσα επικαλούμενα τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Διαψεύδουν την επιτυχία των ιρανικών επιθέσεων οι ΗΠΑ

Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) απορρίπτει ισχυρισμούς περί επιτυχών ιρανικών πληγμάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση όλες οι επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν είτε αναχαιτίστηκαν είτε δεν έφτασαν στους στόχους τους, χωρίς να υπάρξουν απώλειες προσωπικού ή ζημιές σε αμερικανικές δυνάμεις.

🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps claims they struck U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain and a U.S. air base in the region with missiles and drones today. FALSE. ✅ TRUTH: All Iranian attacks on American forces failed. U.S. forces remain vigilant and ready to… pic.twitter.com/KuYzaENUqI — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 2, 2026

Αμερικανικές στρατιωτικές πηγές υπογραμμίζουν ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε απειλή.

Πηγές: Aljazeera, Reuters