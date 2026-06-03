Ο Νετανιάχου θέλει να «οχυρώσει» το βόρειο Ισραήλ και «να λύσει το πρόβλημα των drones»

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε εκτεταμένα σχέδια για την «οχύρωση» του βόρειου Ισραήλ, σε απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τον Λίβανο. Η κυβέρνηση επενδύει 20 δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποκατάσταση της ευημερίας στην περιοχή, συγκρίνοντας την κατάσταση με τις νότιες περιοχές κοντά στη Γάζα.

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Διεθνή Νέα

Μπένιαμιν Νετανιάχου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κοινοποίησε «εκτενή σχέδια» για την «ενίσχυση» του βόρειου Ισραήλ εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο.\n- Τα σχέδια «οχύρωσης» έως και 7 χλμ. από τα σύνορα του Λιβάνου αποτελούν «μια προσθήκη στην ασφάλεια» στον «μεγάλο αγώνα που διεξάγουμε εναντίον της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Νετανιάχου.\n- Η ισραηλινή κυβέρνηση επενδύει 20 δισεκατομμύρια δολάρια για να «αποκαταστήσει τόσο την ασφάλεια όσο και την ευημερία» στην περιοχή.

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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κοινοποίησε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X, αναφερόμενος σε «εκτενή σχέδια» για την «ενίσχυση» του βόρειου Ισραήλ εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο.

Guardian: Γιατί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποτελεί εμπόδιο σε μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Οι κινήσεις ενός πρωθυπουργού υπό πολιτική πίεση

Τα σχέδια «οχύρωσης» έως και 7 χλμ. από τα σύνορα του Λιβάνου αποτελούν «μια προσθήκη στην ασφάλεια» στον «μεγάλο αγώνα που διεξάγουμε εναντίον της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε κυβερνητική συνεδρίαση.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επενδύει 20 δισεκατομμύρια δολάρια για να «αποκαταστήσει τόσο την ασφάλεια όσο και την ευημερία» στην περιοχή, πρόσθεσε ο Νετανιάχου, συγκρίνοντας τα σχέδια με την κατάσταση στις νότιες περιοχές που συνορεύουν με τη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες, όπως είπε, τώρα απολαμβάνουν «τεράστια ευημερία».

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