Ο Νετανιάχου θέλει να «οχυρώσει» το βόρειο Ισραήλ και «να λύσει το πρόβλημα των drones»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κοινοποίησε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X, αναφερόμενος σε «εκτενή σχέδια» για την «ενίσχυση» του βόρειου Ισραήλ εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο.
Τα σχέδια «οχύρωσης» έως και 7 χλμ. από τα σύνορα του Λιβάνου αποτελούν «μια προσθήκη στην ασφάλεια» στον «μεγάλο αγώνα που διεξάγουμε εναντίον της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε κυβερνητική συνεδρίαση.
Η ισραηλινή κυβέρνηση επενδύει 20 δισεκατομμύρια δολάρια για να «αποκαταστήσει τόσο την ασφάλεια όσο και την ευημερία» στην περιοχή, πρόσθεσε ο Νετανιάχου, συγκρίνοντας τα σχέδια με την κατάσταση στις νότιες περιοχές που συνορεύουν με τη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες, όπως είπε, τώρα απολαμβάνουν «τεράστια ευημερία».
Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Government Meeting following the Approval of the Massive Plans for the North:
“What the Government approved today are dramatic decisions to strengthen the North. We are talking about the area from the Lebanese border line, nine kilometers…
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 2, 2026