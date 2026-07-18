Κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν: Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χορμοζγκάν

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Διεθνή Νέα

Κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν
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Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα οκτώ τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα, επικαλούμενα τοπικό αξιωματούχο, οι επιθέσεις προκάλεσαν απώλειες και τραυματισμούς, χωρίς να δίνονται μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν ή για τους στόχους που επλήγησαν.

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