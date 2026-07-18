Συναγερμός στον Κόλπο: Εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλοια μετά τη διέλευση από ναρκοθετημένη περιοχή – Διάψευση από την Ουάσινγκτον

Δύο πετρελαιοφόρα τυλίχθηκαν στις φλόγες και υπέστησαν εκρήξεις αφού διέσχισαν θαλάσσια περιοχή που φέρεται να ήταν ναρκοθετημένη, νότια των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, η οποία επικαλέστηκε ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν τις εκρήξεις αμέσως μετά τη διέλευσή τους από την περιοχή, χωρίς ωστόσο να δίνονται μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους, την έκταση των ζημιών ή ενδεχόμενα θύματα.

BREAKING: Iranian media reports that two oil tankers caught fire after they passed through mines in the Strait of Hormuz — The Spectator Index (@spectatorindex) July 17, 2026

Κατηγορηματική διάψευση από την CENTCOM

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), με ανάρτησή της στο Χ, απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ότι τα δύο δεξαμενόπλοια εξερράγησαν μετά την πρόσκρουσή τους σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς τον «ψευδή».