Ιράν: Πέντε εκρήξεις στη Γιαζντ μετά την ανακοίνωση νέων αμερικανικών επιθέσεων

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Διεθνή Νέα

Ιράν
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Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην πόλη Γιαζντ του κεντρικού Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά της χώρας, για έβδομη συνεχόμενη νύχτα, σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR έκανε λόγο για «εκρήξεις» που ακούστηκαν σε διάφορες «νότιες επαρχίες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

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