Ιράν: «Επιθέσεις ευρείας κλίμακας» προαναγγέλλει σύμβουλος του Χαμενεΐ

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Διεθνή Νέα

Μοχσέν Ρεζαΐ
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Επιθέσεις ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών στόχων προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να εξαπολύσει η Τεχεράνη, εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για ακόμη «δύο ή τρεις ημέρες», σύμφωνα με τον Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικό σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Όπως μεταδίδει η ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ τόνισε πως «το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα» και «κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές».

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