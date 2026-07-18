Ιράν: «Επιθέσεις ευρείας κλίμακας» προαναγγέλλει σύμβουλος του Χαμενεΐ

Επιθέσεις ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών στόχων προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να εξαπολύσει η Τεχεράνη, εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για ακόμη «δύο ή τρεις ημέρες», σύμφωνα με τον Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικό σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Όπως μεταδίδει η ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ τόνισε πως «το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα» και «κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές».