Ιράν: «Επιθέσεις ευρείας κλίμακας» προαναγγέλλει σύμβουλος του Χαμενεΐ

Επιθέσεις ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών στόχων προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να εξαπολύσει η Τεχεράνη, εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για ακόμη «δύο ή τρεις ημέρες», σύμφωνα με τον Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικό σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ.
Όπως μεταδίδει η ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ τόνισε πως «το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα» και «κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές».
Senior Iranian official Mohsen Rezaee:
If U.S. attacks continue over the next two to three days, the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran will move beyond the stage of deterrence and retaliation and enter the phase of “offense and complete destruction,” such that U.S.… pic.twitter.com/aplvUa2Fgd
— World Source News (@Worldsource24) July 17, 2026