Πύρινος εφιάλτης στη Νορβηγία: Τουλάχιστον 50 σπίτια έγιναν στάχτη, εκκενώθηκαν περιοχές – Βίντεο από την «κόλαση» φωτιάς

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Αντιμέτωπη με πύρινο εφιάλτη βρίσκεται η νότια Νορβηγία, εξαιτίας μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε κοντά στην πόλη Ντράμεν. Περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν και από τη στιγμή που οι φλόγες άρχισαν να εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα, οι Αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε εκκενώσεις.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής και μέσα σε λίγη ώρα επεκτάθηκε σε συγκρότημα κατοικιών στη Νορβηγία, πριν περάσει στη γύρω δασική και χερσαία έκταση. Έως αργά το απόγευμα παρέμενε εκτός ελέγχου, με τους δυνατούς ανέμους να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει όλη την περιοχή, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Όσλο, ενώ περισσότεροι από 60 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή πυροσβεστικών ελικοπτέρων που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Ωστόσο, υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε πηγές νερού και δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους με τη φωτιά να συνεχίζει να κινείται προς κατοικημένες περιοχές νότια του αρχικού μετώπου. Η Πολιτική Προστασία συμμετέχει στις εκκενώσεις, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και να αποφεύγουν την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή αγνοούμενοι, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά.

Παράλληλα, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι η πυρκαγιά έχει επεκταθεί πάνω από τον οικισμό, ενώ στην περιοχή ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση προειδοποίησης για «κίνδυνο έκρηξης και έντονο καπνό».

DEVELOPING: A large wildfire is tearing through the Krokstadelva area near Drammen, Norway, destroying multiple homes and surrounding terrain. Residents report hearing explosions as firefighters battle the fast-moving blaze. pic.twitter.com/vRkkJL4giU — Breaking911 (@Breaking911) July 17, 2026

Οι αρμόδιες υπηρεσίες χαρακτηρίζουν την πυρκαγιά ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης τόσο στις κατοικίες όσο και στη γύρω περιοχή.

Για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις από πολλές υπηρεσίες, με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις να επιχειρούν στο μέτωπο.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

📍Drammen, Norway 🇳🇴 Wildfire destroys more than 50 homes in Drammen, Norway. Multiple homes and surrounding terrain are burning in a large wildfire in the Krokstadelva area near Drammen, officials say; residents report hearing explosions. – Nordic News#norway #drammen… pic.twitter.com/eqfD3QdpWt — sustainme.in®️ (@sustainme_in) July 17, 2026