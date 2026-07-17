Σαμοθράκη: Σώος ο 23χρονος πεζοπόρος που τραυματίστηκε μετά από πτώση στις Βάθρες

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ΕΚΑΒ βράδυ
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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για πεζοπόρο 23 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε σε πτώση σε δύσβατη περιοχή στις Βάθρες Σαμοθράκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε νωρίτερα το απόγευμα ότι ο νεαρός άνδρας τραυματίστηκε στο άνω άκρο μετά από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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