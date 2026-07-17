Λαμία: Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος που τον δάγκωσε φίδι

Στο νοσοκομείο Λαμίας μεταφέρθηκε ένας ηλικιωμένος από το Κλειτσό Ευρυτανίας καθώς τον δάγκωσε φίδι. Ο ηλικιωμένος πραγματοποιούσε εργασίες, όταν σήκωσε μια πέτρα και ξαφνικά ένιωσε έναν πόνο στο αριστερό χέρι του.

Ο ηλικιωμένος δεν είδε τι τον χτύπησε, γρήγορα όμως κατάλαβε ότι τον είχε δαγκώσει φίδι στο μικρό του δάχτυλο.

Το δάχτυλό του γρήγορα μελάνιασε και το οίδημα προχωρούσε. Τελικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου τού χορηγήθηκε η κατάλληλη αγωγή και προληπτικά νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Η πορεία της υγείας του, σύμφωνα με το LamiaReport εξελίσσεται πολύ καλά και σύντομα θα μπορέσει να λάβει εξιτήριο.