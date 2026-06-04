Ντόναλντ Τραμπ: «Πάνε πολύ καλά» οι διαπραγματεύσεις – Ενδεχομένως να υπάρξει συμφωνία το Σαββατοκύριακο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «πάνε πολύ καλά» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, διαχώρισε το θέμα των Στενών του Ορμούζ από τις εχθροπραξίες στον Λίβανο και επανέλαβε την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πάνε πολύ καλά» οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος, ίσως και αυτό το Σαββατοκύριακο.
  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν «αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας» με την Τεχεράνη.
  • Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, ο Τραμπ επανέλαβε ότι «το θέλει» και ότι οι ΗΠΑ «θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. «Μπορεί και να μην συμβεί», δήλωσε συγκεκριμένα στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει: «Μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο».

Οι διαπραγματεύσεις «πάνε πολύ καλά», διαβεβαίωσε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προσπάθησε να διαχωρίσει το θέμα των Στενών του Ορμούζ από τις εχθροπραξίες στο Λίβανο, υποσχόμενος για άλλη μια φορά ότι τα Στενά θα ανοίξουν «αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας» με την Τεχεράνη.

Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι «το θέλει» και ότι οι ΗΠΑ «θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν» στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ