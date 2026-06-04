Ντόναλντ Τραμπ: «Πάνε πολύ καλά» οι διαπραγματεύσεις – Ενδεχομένως να υπάρξει συμφωνία το Σαββατοκύριακο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. «Μπορεί και να μην συμβεί», δήλωσε συγκεκριμένα στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει: «Μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο».

Οι διαπραγματεύσεις «πάνε πολύ καλά», διαβεβαίωσε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προσπάθησε να διαχωρίσει το θέμα των Στενών του Ορμούζ από τις εχθροπραξίες στο Λίβανο, υποσχόμενος για άλλη μια φορά ότι τα Στενά θα ανοίξουν «αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας» με την Τεχεράνη.

Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι «το θέλει» και ότι οι ΗΠΑ «θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν» στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.