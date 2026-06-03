Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρευρεθεί στη σύνοδο κορυφής των G7 στη Γαλλία

Mε ανάρτησή του στο Truth Social, o πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7, αμέσως μετά τον αγώνα Μικτών Πολεμικών Τεχνών που θα δοθεί στον Λευκό Οίκο ανήμερα των γενεθλίων του, στις 14 Ιουνίου.

H σύνοδος των G7 είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 15-17 Ιουνίου στο Εβιάν.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα αναχωρήσει για το Παρίσι αμέσως μετά τον αγώνα Μεικτών Πολεμικών Τεχνών που θα δοθεί στον Λευκό Οίκο ανήμερα των γενεθλίων του, στις 14 Ιουνίου, γεγονός για το οποίο αφιερώνει πολύ περισσότερες λέξεις από τη σύνοδο της G7.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του γράφει:

«Θα μεταβώ στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, αμέσως μετά από μια από τις πιο διασκεδαστικές βραδιές στην αμερικανική ιστορία: τους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος UFC στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου. Τα αρχεία δείχνουν ότι, αν και κατά τη διάρκεια της μακράς και πλούσιας ιστορίας του Λευκού Οίκου έχουν διεξαχθεί αγώνες πολύ χαμηλότερου επιπέδου, ποτέ δεν είχε καν σκεφτεί κανείς να φιλοξενήσει στο «Σπίτι του Λαού» κάτι που να πλησιάζει έστω και λίγο αυτό: τους μεγαλύτερους μαχητές του κόσμου, όλοι πρωταθλητές!»

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα, στις 7-8 Ιουλίου.