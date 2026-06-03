Ρεκόρ φτώχειας στη Γερμανία: Πάνω από 13 εκατομμύρια πολίτες σε κίνδυνο

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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ανήλθε το ποσοστό της φτώχειας στη Γερμανία, με περισσότερους από 13 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται πλέον στο όριο του κοινωνικού αποκλεισμού, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Die Zeit.

Τα ανησυχητικά στοιχεία, που αποτυπώνουν τη χειρότερη εικόνα των τελευταίων έξι ετών, αναγκάζουν τις κοινωνικές οργανώσεις να εκπέμψουν σήμα κινδύνου προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, προειδοποιώντας ότι τυχόν νέες περικοπές στα επιδόματα θα πυροδοτήσουν μια ανεξέλεγκτη κοινωνική κρίση.

Die Armutsquote in Deutschland ist laut einem Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands deutlich gestiegen. Besonders betroffen sind Alleinerziehende und Ältere. https://t.co/B4MFWxyNA4 — DIE ZEIT (@zeitonline) June 2, 2026

Η έκθεση-σοκ

Η έκθεση για τη φτώχεια που δημοσιεύθηκε από τον Σύνδεσμο Πρόνοιας «Paritätische Gesamtverband» δείχνει ότι η κατάσταση στη χώρα έχει χτυπήσει κόκκινο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συνδέσμου, Γιοάχιμ Ροκ, περιέγραψε την κατάσταση ως «πλημμυρισμένη από κρίσεις» και προειδοποίησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενάντια στις περικοπές των κοινωνικών παροχών.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk, δήλωσε ότι οι επιπλέον αποταμιεύσεις το μόνο που θα κάνουν είναι να επιδεινώσουν την κατάσταση.

«Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το ποσοστό της φτώχειας αυξήθηκε τώρα σημαντικά για δεύτερη συνεχή χρονιά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι άνθρωποι που ζουν μόνοι τους είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο.

Οι ενήλικες μεταξύ 18 και 25 ετών, καθώς και τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, αντιμετωπίζουν επίσης κίνδυνο φτώχειας που ξεπερνά τον μέσο όρο.

Το βασικό προφίλ των πληθυσμιακών ομάδων που επηρεάζονται έχει αλλάξει ελάχιστα τα τελευταία χρόνια.

Το «θλιβερό ρεκόρ»

Ο Σύνδεσμος Πρόνοιας στήριξε την έρευνά του σε στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με αυτά, περίπου 13,34 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν πέρυσι από τη φτώχεια.

Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί στο 16,1% του πληθυσμού και αποτελεί τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί από το 2020.

Σε σύγκριση με το 2023, ο αριθμός των ατόμων σε κίνδυνο αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια.

Η οργάνωση διευκρίνισε ότι τα στοιχεία πριν και μετά το 2020 είναι συγκρίσιμα μόνο ως έναν βαθμό, καθώς πλέον η συλλογή των δεδομένων γίνεται με διαφορετική μεθοδολογία.

Με βάση τον ορισμό που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα άτομο θεωρείται φτωχό όταν ζει σε νοικοκυριό με διαθέσιμο εισόδημα μικρότερο από το 60% του διάμεσου καθαρού εισοδήματος όλων των νοικοκυριών στη Γερμανία.

Για ένα μεμονωμένο άτομο, αυτό το όριο φτώχειας διαμορφώθηκε στα 1.445 ευρώ καθαρά τον μήνα το 2025. Στον υπολογισμό, εκτός από τους μισθούς, περιλαμβάνονται και οι κρατικές παροχές όπως το επίδομα στέγασης, το επίδομα παιδιού και άλλες κοινωνικές ενισχύσεις.

Ο Σύνδεσμος έκανε λόγο για ένα «θλιβερό ρεκόρ».

Οι συντάκτες της έκθεσης εξήγησαν ότι η γενική τάση δείχνει πως η φτώχεια αυξάνεται ιδιαίτερα εκεί όπου προϋπάρχουν κάποια μειονεκτήματα.

«Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης ή περιορισμένης πρόσβασης στην αγορά εργασίας», εξήγησαν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τέσσερις στους πέντε ανθρώπους που πλήττονται δεν εργάζονται. Επίσης, το 70% των πληττόμενων έχουν γερμανική υπηκοότητα, ενώ το 30% είναι αλλοδαποί.

Οι μεγάλες περιφερειακές αντιθέσεις

Οι διαφορές ανάμεσα στις περιοχές της Γερμανίας παραμένουν χαοτικές.

Σε οικονομικά ισχυρά κρατίδια όπως η Βαυαρία και η Βάδη-Βυρτεμβέργη, το ποσοστό των ανθρώπων που επηρεάζονται από τη φτώχεια είναι το χαμηλότερο στη χώρα, αγγίζοντας το 12,6% και 13,2% αντίστοιχα.

Αντίθετα, η αναλογία είναι σημαντικά υψηλότερη σε άλλες περιφέρειες.

Η Βρέμη με 27,5% και η Σαξονία-Άνχαλτ με 21,3% πλήττονται περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή, ενώ τα ποσοστά είναι συγκριτικά υψηλά και στις πόλεις-κρατίδια του Αμβούργου (18,9%) και του Βερολίνου (18,7%).

Έκκληση για αλλαγή πολιτικής

Η οργάνωση «Paritätische Wohlfahrtsverband» ζήτησε την άμεση διεύρυνση των κοινωνικών παροχών.

Η κυβέρνηση πρέπει να ασκήσει πολιτικές που θα έχουν ως στόχο την εξάλειψη του προβλήματος, με τον Γιοάχιμ Ροκ να υπογραμμίζει ότι χρειάζονται μέτρα «που καταπολεμούν τη φτώχεια αντί απλώς να τη διαχειρίζονται».

Αντίθετα, όπως τόνισε ο ίδιος, το να συζητούνται διαρκώς νέες περικοπές το μόνο που καταφέρνει είναι να τροφοδοτεί τον φόβο και την ανασφάλεια, μια τακτική που τελικά στρέφεται κατά της κοινωνικής συνοχής και «παίζει το παιχνίδι των λαϊκιστών και των εξτρεμιστών».