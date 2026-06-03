Ρωσία: Καρέ καρέ η στιγμή που ουκρανικό drone χτυπά λεωφορείο στη Αγία Πετρούπολη – ΒΙΝΤΕΟ

Η ανατίναξη ρωσικού λεωφορείου από ουκρανικό drone στην πόλη Γενακιέβα του Ντονέτσκ, ως αντίποινα για ρωσικές επιθέσεις. Μαζικές ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται φόρουμ με τη συμμετοχή του Βλάντιμιρ Πούτιν και αμερικανικής αντιπροσωπείας. Οι δηλώσεις των Ντμίτρι Πεσκόφ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδεικνύουν μια πιθανή αλλαγή στις ισορροπίες του πολέμου

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονιστικές εικόνες από την ανατίναξη ρωσικού λεωφορείου από ουκρανικό drone στην πόλη Γενακιέβα στο Ντονέτσκ, ως μέρος μαζικής επίθεσης του Κιέβου κατά ρωσικών στόχων.
  • Ήταν τα αντίποινα εκ μέρους των Ουκρανών για τις επιθέσεις των Ρώσων στο Κίεβο και αλλού, με το χτύπημα να δείχνει ίσως ότι οι ισορροπίες αλλάζουν εκ νέου.
  • Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, ώστε να μην ξανασυμβούν τέτοιες επιθέσεις στο μέλλον», ενώ ο Ζελένσκι τόνισε πως «Είναι θέμα χρόνου να κλιμακώσουμε τις επιθέσεις μας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την ανατίναξη ρωσικού λεωφορείου από ουκρανικό drone στην Αγία Πετρούπολη. Το πλήγμα ήταν ένα από τα πολλά της μαζικής επίθεσης του Κιέβου κατά ρωσικών στόχων.

Η συγκεκριμένη ρωσική πόλη βρέθηκε στο επίκεντρο των επιθέσεων, ενώ εκεί διεξάγεται φόρουμ με χιλιάδες αντιπροσώπους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το ουκρανικό drone χτυπά το λεωφορείο στην πόλη Γενακιέβα στο Ντονέτσκ. Όλα τα θύματα ήταν Ρώσοι πολίτες και ο προορισμός ήταν η Συμφερόπολη.

Ήταν τα αντίποινα εκ μέρους των Ουκρανών για τις επιθέσεις των Ρώσων στο Κίεβο αλλά και αλλού, αναφέρει ο ANT1. Το τελευταίο ουκρανικό χτύπημα δείχνει ίσως ότι οι ισορροπίες, έπειτα από πολλούς μήνες, αλλάζουν εκ νέου.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σχετικά: «Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, ώστε να μην ξανασυμβούν τέτοιες επιθέσεις στο μέλλον».

Οι Ουκρανοί, έχοντας ενισχυθεί με ευρωπαϊκά όπλα, χτυπούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη, ενώ το φόρουμ φιλοξενεί και αμερικανική αντιπροσωπεία, αλλά και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Είναι θέμα χρόνου να κλιμακώσουμε τις επιθέσεις μας.»

Ανήμερα των επιθέσεων το Κίεβο επισκεπτόταν ο Μαρκ Ρούτε ο οποίος μαζί με τον Ζελένσκι κατέθεσε στεφάνι σε μνημείο για τον τετραετή πόλεμο.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ