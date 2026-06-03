Ρωσία: Καρέ καρέ η στιγμή που ουκρανικό drone χτυπά λεωφορείο στη Αγία Πετρούπολη – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την ανατίναξη ρωσικού λεωφορείου από ουκρανικό drone στην Αγία Πετρούπολη. Το πλήγμα ήταν ένα από τα πολλά της μαζικής επίθεσης του Κιέβου κατά ρωσικών στόχων.

Η συγκεκριμένη ρωσική πόλη βρέθηκε στο επίκεντρο των επιθέσεων, ενώ εκεί διεξάγεται φόρουμ με χιλιάδες αντιπροσώπους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το ουκρανικό drone χτυπά το λεωφορείο στην πόλη Γενακιέβα στο Ντονέτσκ. Όλα τα θύματα ήταν Ρώσοι πολίτες και ο προορισμός ήταν η Συμφερόπολη.

Ήταν τα αντίποινα εκ μέρους των Ουκρανών για τις επιθέσεις των Ρώσων στο Κίεβο αλλά και αλλού, αναφέρει ο ANT1. Το τελευταίο ουκρανικό χτύπημα δείχνει ίσως ότι οι ισορροπίες, έπειτα από πολλούς μήνες, αλλάζουν εκ νέου.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σχετικά: «Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, ώστε να μην ξανασυμβούν τέτοιες επιθέσεις στο μέλλον».

Οι Ουκρανοί, έχοντας ενισχυθεί με ευρωπαϊκά όπλα, χτυπούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη, ενώ το φόρουμ φιλοξενεί και αμερικανική αντιπροσωπεία, αλλά και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Είναι θέμα χρόνου να κλιμακώσουμε τις επιθέσεις μας.»

Ανήμερα των επιθέσεων το Κίεβο επισκεπτόταν ο Μαρκ Ρούτε ο οποίος μαζί με τον Ζελένσκι κατέθεσε στεφάνι σε μνημείο για τον τετραετή πόλεμο.