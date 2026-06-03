Έκπληξη στο Roland Garros: Εκτός ημιτελικών η Αρίνα Σαμπαλένκα – Ηττήθηκε 2-1 από την Ντιάνα Σνάιντερ, δείτε βίντεο

Η Ντιάνα Σνάιντερ απέκλεισε την Αρίνα Σαμπαλένκα από τα προημιτελικά του Roland Garros και προκρίθηκε στα ημιτελικά του γαλλικού Γκραν Σλαμ. Η Ρωσίδα τενίστρια νίκησε το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης με 2-1 σετ, με επιμέρους σκορ 3-6, 7-5, 6-0, και ολοκλήρωσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Η Σαμπαλένκα μπήκε καλύτερα στον αγώνα και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3. Η Λευκορωσίδα προηγήθηκε στη συνέχεια με 4-1 στο δεύτερο σετ και πήρε δύο μπρέικ διαφορά, δείχνοντας ότι είχε αποκτήσει σαφές προβάδισμα για την πρόκριση.

Η Σνάιντερ, όμως, άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης. Η 22χρονη Ρωσίδα βρήκε ρυθμό, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της αντιπάλου της και ανέτρεψε την κατάσταση. Από εκείνο το σημείο και μετά, η Σνάιντερ κυριάρχησε στο κορτ και δεν επέτρεψε στη Σαμπαλένκα να πάρει γκέιμ στο τρίτο σετ.

Με αυτή τη νίκη, η Ντιάνα Σνάιντερ εξασφάλισε την πρώτη πρόκρισή της σε ημιτελικό Γκραν Σλαμ. Η Ρωσίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει πλέον τη Μάγια Χβαλίνσκα, η οποία αποτελεί επίσης μία από τις μεγάλες εκπλήξεις του φετινού τουρνουά.

Ο αποκλεισμός της Σαμπαλένκα ήρθε σε μία διοργάνωση που έχει ήδη καταγράψει σημαντικές ανατροπές. Μετά την αποχώρηση της περσινής πρωταθλήτριας, Κόκο Γκοφ, αλλά και της Ίγκα Σφιόντεκ, η Λευκορωσίδα έγινε ακόμη ένα μεγάλο όνομα που έμεινε εκτός συνέχειας στο Roland Garros.

Μετά τον αγώνα, η περσινή φιναλίστ του Roland Garros εμφανίστηκε απογοητευμένη στη συνέντευξη Τύπου. Η Σαμπαλένκα μίλησε για την ψυχολογική της κατάσταση και παραδέχθηκε ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί την ήττα.

«Καμία σκέψη, κανένα συναίσθημα, απλά θέλω να σταματήσω το τένις αυτή τη στιγμή. Θα δούμε σε λίγες μέρες, ελπίζω, και θα επιστρέψω πνευματικά. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω (σ.σ. πώς θα επανέλθει). Ξέρετε αυτά τα δωμάτια που μπαίνεις μέσα και σπας τα πάντα; Μάλλον θα περάσω όλη τη μέρα αύριο εκεί, καταστρέφοντας πράγματα. Μπορεί να βοηθήσει, μπορεί και όχι».

Η Σαμπαλένκα κατέκτησε πέρυσι δύο Γκραν Σλαμ, όμως φέτος δεν έχει φτάσει ακόμη σε τίτλο σε μεγάλη διοργάνωση. Ο αποκλεισμός της από το Roland Garros επιβεβαίωσε την εικόνα ενός τουρνουά με συνεχείς ανατροπές και άφησε τη Σνάιντερ μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας της.