Ηλεκτρικά πατίνια: Απαγόρευση κάτω των 17 ετών, πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και υποχρεωτική ασφάλιση

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Οι νέες διατάξεις, οι οποίες αναμένεται να κατατεθούν κατά προτεραιότητα στη Βουλή, προβλέπουν απαγόρευση χρήσης, αγοράς και μίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, αυξημένα πρόστιμα για την κυκλοφορία τους σε συγκεκριμένους δρόμους, υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, παρουσίασε τις βασικές αλλαγές σε άρθρο του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως ανέφερε, οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην κάλυψη των κενών της ισχύουσας νομοθεσίας και στην αντιμετώπιση επικίνδυνων συμπεριφορών που συνδέονται με την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, στα οποία εμπλέκονται συχνά παιδιά και νέοι.

Οι τρεις βασικές αλλαγές

Όριο ηλικίας: Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο από άτομα κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση τα οχήματα που προορίζονται για άτομα με αναπηρία. Η παράβαση θα τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ .

Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο από άτομα κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση τα οχήματα που προορίζονται για άτομα με αναπηρία. Η παράβαση θα τιμωρείται με πρόστιμο . Πρόστιμα και ασφάλιση: Το πρόστιμο για την κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ . Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, ενώ η έλλειψη ασφάλισης θα επισύρει πρόστιμο 250 ευρώ .

Το πρόστιμο για την κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα αυξάνεται από τα 30 στα . Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, ενώ η έλλειψη ασφάλισης θα επισύρει πρόστιμο . Έλεγχος επιχειρήσεων και μητρώο: Οι επιχειρήσεις δεν θα επιτρέπεται να πωλούν, να εκμισθώνουν ή να διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Η παράβαση θα τιμωρείται με πρόστιμο 1.000 ευρώ. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό Μητρώο Ε.Π.Η.Ο., στο οποίο θα καταγράφονται τα οχήματα, οι ιδιοκτήτες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια στον δρόμο. Εξαίρεση θα αποτελούν τα οχήματα που προορίζονται για άτομα με αναπηρία.

«Απαγορεύουμε τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση τα οχήματα που προορίζονται για άτομα με αναπηρία», ανέφερε ο Γιώργος Κώτσηρας.

Για την παραβίαση του ηλικιακού ορίου θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Οι ίδιες ηλικιακές προϋποθέσεις θα ισχύουν για την αγορά, την εκμίσθωση και τη διάθεση των οχημάτων. Οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευθύνη να ελέγχουν την ηλικία κάθε χρήστη μέσω νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης.

«Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών μέσω ταυτοποιητικού εγγράφου, ενώ η παράβαση επισύρει πρόστιμο 1.000 ευρώ», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός.

Αυξάνεται στα 350 ευρώ το πρόστιμο για συγκεκριμένους δρόμους

Ιδιαίτερα αυστηρές θα είναι οι κυρώσεις για την κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους στους οποίους το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα.

«Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ», υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός.

Οι οδηγοί θα υποχρεούνται επίσης να φέρουν κατά την οδήγηση νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης.

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

Οι νέες ρυθμίσεις καθιστούν υποχρεωτική την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών και των υπόλοιπων Ε.Π.Η.Ο.

«Καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών», σημείωσε ο Γιώργος Κώτσηρας.

Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν διαθέτει την απαιτούμενη ασφάλιση, οι αρμόδιες αρχές θα επιβάλλουν πρόστιμο ύψους 250 ευρώ.

Ηλεκτρονικό μητρώο για οχήματα και ιδιοκτήτες

Το υπουργείο θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο θα καταγράφονται τα Ε.Π.Η.Ο., οι ιδιοκτήτες τους και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε οχήματος. Το μητρώο θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να διενεργούν αποτελεσματικότερους ελέγχους και να εποπτεύουν την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

«Δημιουργούμε ηλεκτρονικό Μητρώο Ε.Π.Η.Ο., διευκολύνοντας τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές και ενισχύοντας την αποτελεσματική εποπτεία του νέου πλαισίου», επισήμανε ο Γιώργος Κώτσηρας.

Ο αναπληρωτής υπουργός συνέδεσε τις παρεμβάσεις με τη συνολική πολιτική για τον περιορισμό των τροχαίων δυστυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

«Σταθερός μας στόχος είναι να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τα τροχαία δυστυχήματα και τις απώλειες ανθρώπινων ζωών στην άσφαλτο», κατέληξε.