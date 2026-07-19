Βρετανία: Χωριό απειλεί με… δημοψήφισμα ανεξαρτησίας για να μπλοκάρει δομή αιτούντων άσυλο

Ένα μικρό χωριό στην κομητεία του Οξφορντσάιρ της Βρετανίας, απειλεί συμβολικά ακόμη και με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος ανεξαρτησίας, αντιδρώντας στα κυβερνητικά σχέδια για τη στέγαση αιτούντων άσυλο σε πρώην στρατιωτική βάση της περιοχής.

Το Πίντινγκτον, με περίπου 370 κατοίκους, εκφράζει έντονες αντιδράσεις για την πρόταση του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών να φιλοξενηθούν ενήλικοι άνδρες αιτούντες άσυλο στις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Bicester Garrison, ανάμεσα στο Πίντινγκτον και το Άπερ Άρνκοτ. Η δομή θα μπορούσε να λειτουργήσει ακόμη και πριν από τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με το Sky News.

«Δεν μας άκουσε κανείς»

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική διαβούλευση πριν από την ανακοίνωση του σχεδίου, ενώ εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια των νέων, αλλά και για την επιβάρυνση των ήδη περιορισμένων τοπικών υπηρεσιών.

Ο Τιμ ΜακΝάλι, μέλος του κοινοτικού συμβουλίου του χωριού, δήλωσε ότι οι κάτοικοι εξετάζουν κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο ώστε να ακουστεί η φωνή τους.

«Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που θα εξαφανιστεί. Θα αφήσει ένα αρνητικό αποτύπωμα στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να επιλυθεί. Ως κοινότητα εξετάζουμε όλες τις νομικές δυνατότητες για να ακουστεί το Πίντινγκτον», ανέφερε.

Στόχος η κατάργηση της χρήσης ξενοδοχείων

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει ανακοινώσει ότι επιδιώκει να μεταφέρει τους αιτούντες άσυλο από ξενοδοχεία σε πιο βασικές δομές φιλοξενίας, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναφέρει η Oxford Mail.

«Κλείνουμε όλα τα ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο και μεταφέρουμε τους ανθρώπους αυτούς σε βασικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων πρώην στρατιωτικών βάσεων. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα ώστε να τερματιστεί η αντίληψη ότι κάποιος μπορεί να εισέλθει παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο και να καταλήξει να διαμένει σε ξενοδοχείο», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για τη λειτουργία της δομής.

Τον περασμένο μήνα, το δημοτικό συμβούλιο της περιοχής Cherwell είχε επίσης διαμαρτυρηθεί ότι δεν ενημερώθηκε ούτε κλήθηκε να συμμετάσχει σε διαβούλευση πριν δημοσιοποιηθούν τα κυβερνητικά σχέδια.