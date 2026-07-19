Χανιά: Νοσηλεύτρια του ΤΕΠ η οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με ασθενοφόρο – «Είχε τελειώσει τη νυχτερινή βάρδια»

Νοσηλεύτρια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων είναι η οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διασταύρωση των Μουρνιών, έξω από τα γραφεία της ΔΕΥΑΧ.

Η γυναίκα είχε ολοκληρώσει τη νυχτερινή βάρδιά της και επέστρεφε στο σπίτι της όταν σημειώθηκε το τροχαίο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν η ίδια και οι δύο διασώστες που επέβαιναν στο ασθενοφόρο.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, αναφέρθηκε στις συνθήκες του ατυχήματος και ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

«Είχε τελειώσει τη νυχτερινή βάρδια και πήγαινε στο σπίτι της»

Ο Γιώργος Μπέας δήλωσε ότι η οδηγός του ΙΧ είναι εργαζόμενη του νοσοκομείου και συγκεκριμένα νοσηλεύτρια του ΤΕΠ. «Είναι ένα από τα καλύτερα στελέχη του νοσοκομείου μας, νοσηλεύτρια του ΤΕΠ, η οποία είχε τελειώσει τη νυχτερινή της βάρδια και πήγαινε στην οικία της. Το ασθενοφόρο ερχόταν από την περιοχή των Μουρνιών και η νοσηλεύτριά μας κατέβαινε και, δυστυχώς, η κακιά στιγμή… συνέβη το σοβαρό ατύχημα».

Σύμφωνα με τον διοικητή, η νοσηλεύτρια φορούσε κολάρο και υποβλήθηκε σε απεικονιστικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε υποστεί τραυματισμό στον αυχένα. «Η νοσηλεύτριά μας φορά κολάρο και θα ελεγχθεί με απεικονιστικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν έχει κάποιο πρόβλημα στον αυχένα, αλλά η κλινική της εικόνα είναι καλή».

Η κατάσταση των δύο διασωστών

Ο ένας από τους δύο διασώστες βρισκόταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου και παρείχε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στον ασθενή που μεταφερόταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Κατά τη σύγκρουση, ο διασώστης τραυματίστηκε, καθώς δεν βρισκόταν σε προστατευμένη θέση μέσα στην καμπίνα. Υπέστη κατάγματα στα πλευρά και πνευμονοθώρακα, ενώ την αντιμετώπισή του ανέλαβε θωρακοχειρουργός του νοσοκομείου.

«Ο ασθενής ήταν χωρίς αισθήσεις και ο ένας διασώστης ήταν πίσω μαζί του και του έκανε ΚΑΡΠΑ. Τη στιγμή της σύγκρουσης ήταν ευάλωτος στην καμπίνα και έχει σπασμένα πλευρά και πνευμονοθώρακα. Ο θωρακοχειρουργός μας τον αντιμετώπισε και τον υπέβαλε σε αξονικές, απεικονιστικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις».

Ο δεύτερος διασώστης, ο οποίος οδηγούσε το ασθενοφόρο, υπέστη εκδορές και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. «Ο άλλος διασώστης, ο οδηγός του ασθενοφόρου, έχει απλές εκδορές και είναι σε κατάσταση σοκ».

Ο ασθενής που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή και χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξε.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΚΑΒ

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, εκφράζοντας την ανακούφισή του για την κατάσταση των τριών τραυματιών και επισημαίνοντας τις απαιτητικές συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται τα πληρώματα του ΕΚΑΒ.

«Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων εκφράζει την ανακούφισή του, καθώς οι δύο διασώστες του ασθενοφόρου που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια διακομιδής, καθώς και η συνάδελφος νοσηλεύτρια που επέβαινε στο ΙΧ όχημα, δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ευχόμαστε και στους τρεις ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά τους. Το σημερινό περιστατικό αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Κάθε επείγουσα διακομιδή απαιτεί ταχύτητα, απόλυτη συγκέντρωση και ψυχραιμία, με ελάχιστα περιθώρια λάθους, καθώς κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την έκβαση ενός περιστατικού.

Οι διασώστες καλούνται καθημερινά να ισορροπούν ανάμεσα στην ανάγκη για άμεση ανταπόκριση και στην υποχρέωση να διασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών, των ίδιων και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, η οποία απαιτεί υψηλό επαγγελματισμό, συνεχή εγρήγορση και σωστές αποφάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Με αφορμή το συμβάν, απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιλαμβάνονται την προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και, στο μέτρο του δυνατού, να διευκολύνουν τη διέλευσή τους, συμβάλλοντας στην ασφαλή ολοκλήρωση κάθε αποστολής.

Το σημερινό ατύχημα υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ασθενοφόρο που κινείται με προορισμό έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια βρίσκονται επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι εργάζονται με αίσθημα ευθύνης, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και με ελάχιστα περιθώρια λάθους. Η προστασία τους αποτελεί υπόθεση όλων μας».

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Δείτε φωτογραφίες