Θάσος: Σώοι οι έξι επιβαίνοντες μετά την ανατροπή σκάφους

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια έξι τουριστών από τη Ρουμανία, οι οποίοι επέβαιναν σε σκάφος που ανατράπηκε το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) στη θαλάσσια περιοχή του Ποτού Θάσου.

Στο σημείο έσπευσαν άλλο ιδιωτικό σκάφος και το ιστιοφόρο «KOZMOS» σημαίας Τουρκίας, που περισυνέλεξαν τους επιβάτες του σκάφους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη στεριά, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους. Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια στο λιμάνι των Λιμεναριών.

Σημειώνεται ότι δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση εξαιτίας του συμβάντος, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.