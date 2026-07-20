Συνάντηση Κουτσούμπα με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ – Με την άρση μονιμότητας θα καλύψουν τα κενά με αναπληρωτές

Με μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Περισσό. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Νεκτάριος Τριάντης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Γιώργος Κρητικός, μέλος της ΚΕ και μέλος του Τμήματος της ΚΕ για την Εργατική Συνδικαλιστική Δουλειά. Από την πλευρά της ΑΔΕΔΥ συμμετείχε αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους Βέτα Πανουτσάκου, Σπύρο Μαρίνη, Βασίλη Πετρόπουλο, Γιώργο Γεωργακόπουλο, Γιώργο Μακράκη, Δημήτρη Ντούμο και Τάσο Γκαραγκάνη.

Ο Δ. Κουτσούμπας καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία της εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΥ σημείωσε τα εξής:

«Ανταποκριθήκαμε στο αίτημά σας για αυτή τη συνάντηση, γιατί βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα κρίσιμη. Όπως ξέρετε, είναι η εβδομάδα που μπαίνει στην Ολομέλεια της Βουλής η συνταγματική αναθεώρηση, όπου ανάμεσα στα άλλα έχουμε και το τεράστιο ζήτημα της άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα, μαζί με άλλες αντιδραστικές διατάξεις που φέρνει στο Σύνταγμα η κυβέρνηση της ΝΔ. Και βέβαια εμείς πιστεύουμε, φαντάζομαι και εσείς να συμφωνείτε, ότι δεν αφορά μόνο ή αποκλειστικά εσάς ως δημοσίους υπαλλήλους, αφορά όλο τον ελληνικό λαό, γιατί ο ελληνικός λαός πληρώνει τις συνέπειες. Δηλαδή σχολεία χωρίς καθηγητές, χωρίς δασκάλους, πολλές ώρες διδασκαλίας που μένουν κενές, για να καλυφθούν αργότερα, κατά τη διάρκεια του χρόνου, με αναπληρωτές. Δεν υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές για τα παιδιά μας. Νοσοκομεία χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές λειτουργούν ουσιαστικά μόνο με συμβασιούχους, ζήτημα που έχει γενικευτεί. Από αυτή τη σκοπιά αφορά όλο το λαϊκό κίνημα, όλο τον ελληνικό λαό και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε.

Ξέρετε ότι είχαμε θέσει και στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση το ζήτημα, συμφωνώντας με τις προτάσεις σας, ιδιαίτερα εκατοντάδων σωματείων των δημοσίων υπαλλήλων και ομοσπονδιών, που έθεταν το ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 103, που στην ουσία δεν επιτρέπει οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου να γίνονται αορίστου χρόνου, δηλαδή μόνιμοι. Πράγμα που ισχύει και τώρα. Και δυστυχώς τότε ούτε τα άλλα κόμματα είχαν στηρίξει αυτή την πρότασή σας, που την έβαλε και το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή και μάλλον συνεχίζεται και τώρα. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Δε θα δεχτούν, δηλαδή, την άρση της απαγόρευσης που θέτει το άρθρο 103.

Θα παλέψουμε αυτά τα ζητήματα. Εμείς διεκδικούμε, και συμφωνούμε μαζί σας για αυξήσεις στους μισθούς, για 13ο – 14ο μισθό, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, να γίνουν αορίστου χρόνου. Είναι αιτήματα που είμαστε στο πλευρό σας. Και βέβαια να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε παιδικούς σταθμούς, παντού. Γιατί έτσι μπορούν να καλυφθούν και οι ανάγκες των εργατικών λαϊκών οικογενειών, που πρώτα απ’ όλα μας ενδιαφέρουν. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα αυτό. Εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να παλέψει, γιατί η λύση είναι ο οργανωμένος αγώνας μέσα από τα σωματεία, μέσα από τους συλλόγους, η ανάπτυξη του κινήματος. Καλούμε τον ελληνικό λαό, επίσης, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε μια ισχυρή δύναμη αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή, που τάσσεται στο πλευρό σας και στον αγώνα που δίνετε και υποσχόμαστε ότι έτσι θα συνεχίσουμε».

Αντίθετη η ΑΔΕΔΥ στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση

Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ η σύμβουλος της πλειοψηφίας, Βέτα Πανουτσάκου, ανέφερε «την αντίθεση της ΑΔΕΔΥ στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, με αιχμή την αλλαγή του άρθρου 103, που καταργεί την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και τις επιπτώσεις που θα έχει μία τέτοια εξέλιξη στα δικαιώματα όλου του λαού και στην ανάγκη να στελεχώνονται τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό». Επίσης εξέφρασε «την αντίθεση της ΑΔΕΔΥ στην αναθεώρηση του άρθρου 16, καθώς και στην «συνταγματοποίηση» των «ματωμένων» πλεονασμάτων, που οδηγεί σε διαρκείς κόφτες για τα εργατικά – λαϊκά δικαιώματα».

Στη συνέχεια πήραν τον λόγο και ανέπτυξαν τα προβλήματα του κλάδου και τις θέσεις τους και οι Γιώργος Γεωργακόπουλος, Γιώργος Μακράκης, Δημήτρης Ντούμος και Τάσος Γκαραγκάνης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ