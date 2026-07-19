Χανιά: Πώς έγινε το τροχαίο με το ασθενοφόρο – Ο διασώστης έκανε ΚΑΡΠΑ στον ασθενή που κατέληξε

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί της Κυριακής στις Μουρνιές Χανίων, κοντά στο Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος», όταν ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο και ανετράπη.

Το ασθενοφόρο μετέφερε στο νοσοκομείο έναν 53χρονο ασθενή, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο άνδρας κατέληξε, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και η οδηγός του ΙΧ.

Η σύγκρουση και η ανατροπή του ασθενοφόρου

Η σύγκρουση σημειώθηκε σε διασταύρωση στις Μουρνιές, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης προκάλεσε την ανατροπή του ασθενοφόρου, το οποίο πραγματοποίησε διαδοχικές περιστροφές πάνω στο οδόστρωμα.

Ένας από τους δύο διασώστες βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος και έκανε ΚΑΡΠΑ στον 53χρονο κατά τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Οι τραυματίες του τροχαίου

Οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ τραυματίστηκαν κατά την ανατροπή του ασθενοφόρου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο διασώστης που βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος υπέστη πνευμοθώρακα και νοσηλεύεται, αφού οι γιατροί τοποθέτησαν παροχέτευση Bülau.

Ο δεύτερος διασώστης, ο οποίος οδηγούσε το ασθενοφόρο, τραυματίστηκε ελαφρύτερα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τραύματα υπέστη και η οδηγός του ΙΧ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για νοσηλεύτρια που είχε ολοκληρώσει τη νυχτερινή βάρδιά της στο νοσοκομείο και επέστρεφε στο σπίτι της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

«Τα ασθενοφόρα, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, φροντίζουν, ειδικά σε πολύ έκτακτα περιστατικά, να μειώνουν τον χρόνο παράδοσης του ασθενούς στο νοσοκομείο», τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.