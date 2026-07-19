Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί – ΒΙΝΤΕΟ

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/7) σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 και εξελίχθηκε σε περιοχή όπου κοντά βρίσκονταν διάσπαρτες κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα κι από αέρος 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Ήχησε το 112

Μετά την εκδήλωση της φωτιάς ήχησε και το 112. Με το μήνυμα καλούνταν κάτοικοι και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πυκνοί καπνοί είχαν καλύψει και την Αττική Οδό.

Δείτε βίντεο από το Πυρκαγιά Ενημέρωση:

Σημειώνεται ότι η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.