Μουντιάλ 2026: Ισπανία και Αργεντινή διεκδικούν μια θέση… στον ήλιο – Η πορεία τους μέχρι τον τελικό και η προϊστορία

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Η Ισπανία και η Αργεντινή αναμετρώνται την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 22:00, στο New York New Jersey Stadium, στον 104ο και τελευταίο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης αντιμετωπίζει την κάτοχο του παγκόσμιου τίτλου στον 23ο τελικό της διοργάνωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο 39χρονος αρχηγός της Αργεντινής Λιονέλ Μέσι και ο κατά 20 χρόνια νεότερός του διεθνής της Ισπανίας Λαμίν Γιαμάλ.

Ο τελικός αναμένεται να περιλαμβάνει για πρώτη φορά διευρυμένη διακοπή ημιχρόνου, διάρκειας από 20 έως 30 λεπτά, λόγω της διεξαγωγής του «Halftime Show».

Η Αργεντινή διεκδικεί τον δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο της, τέσσερα χρόνια μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Κατάρ. Σε περίπτωση νίκης, θα γίνει η πρώτη ομάδα που διατηρεί τον τίτλο μετά τη Βραζιλία των Πελέ, Βάβα και Γκαρίντσα το 1962.

Η Ισπανία επιδιώκει να επαναλάβει την επιτυχία του 2010, όταν κατέκτησε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της δύο χρόνια μετά το Euro 2008. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε φτάνει στον τελικό έχοντας κατακτήσει το Euro 2024 και παραμένοντας αήττητη σε 37 διαδοχικούς αγώνες.

Η πορεία της Ισπανίας μέχρι τον τελικό

Η Ισπανία εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό μετά τη νίκη της επί της Γαλλίας στον ημιτελικό. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε διατήρησε την κατοχή της μπάλας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, περιόρισε την επιθετική λειτουργία των αντιπάλων της και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Η «Λα Ρόχα» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων με ισοπαλία χωρίς γκολ απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι. Στη συνέχεια, πέτυχε τέσσερα γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία και ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με νίκη 1-0 επί της Ουρουγουάης.

Στη φάση των «32», η Ισπανία επικράτησε με 3-0 της Αυστρίας. Στους δύο επόμενους γύρους, ωστόσο, χρειάστηκε γκολ του Μίκελ Μερίνο στις καθυστερήσεις για να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Η ισπανική ομάδα νίκησε με 1-0 την Πορτογαλία στη φάση των «16» και με 2-1 το Βέλγιο στα προημιτελικά. Στον αγώνα με το Βέλγιο δέχθηκε το μοναδικό γκολ της στη διοργάνωση μέχρι τον τελικό.

Η Ισπανία επιστρέφει σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν νίκησε την Ολλανδία στη Νότια Αφρική και κατέκτησε το μοναδικό παγκόσμιο τρόπαιο της ιστορίας της.

Η πορεία της Αργεντινής

Η Αργεντινή προκρίθηκε στον δεύτερο διαδοχικό και έβδομο συνολικά τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι ξεκίνησε τη διοργάνωση με τρεις νίκες στη φάση των ομίλων, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι.

Ο αρχηγός της Αργεντινής έχει σημειώσει οκτώ γκολ στο τουρνουά και συνολικά 21 σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η «Αλμπισελέστε» νίκησε με 3-0 την Αλγερία, με τον Μέσι να σημειώνει χατ τρικ. Ακολούθησε η νίκη με 2-0 επί της Αυστρίας, με δύο ακόμη γκολ του Αργεντινού επιθετικού, και η επικράτηση με 3-1 απέναντι στην Ιορδανία, σε έναν αγώνα στον οποίο ο Μέσι σκόραρε ξανά.

Στη φάση των «32», η Αργεντινή χρειάστηκε την παράταση για να νικήσει με 3-2 το Πράσινο Ακρωτήρι. Στη φάση των «16», η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2-0, αλλά η ομάδα του Σκαλόνι ανέτρεψε το αποτέλεσμα μετά το 79ο λεπτό και επικράτησε με 3-2.

Στα προημιτελικά, η Αργεντινή νίκησε με 3-1 την Ελβετία στην παράταση. Η ελβετική ομάδα αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 72ο λεπτό.

Στον ημιτελικό, η Αγγλία προηγήθηκε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου με τον Άντονι Γκόρντον. Η Αργεντινή ανέτρεψε το αποτέλεσμα και επικράτησε με 2-1, με γκολ των Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες και δύο ασίστ του Μέσι.

Η κάτοχος του τίτλου επιστρέφει στον τελικό τέσσερα χρόνια μετά τη νίκη της επί της Γαλλίας στο Κατάρ και αντιμετωπίζει ξανά ευρωπαϊκή ομάδα στον τελευταίο αγώνα της διοργάνωσης.

Η προϊστορία των δύο ομάδων

Η Ισπανία και η Αργεντινή έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε το 1966 στο Villa Park, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.

Η Αργεντινή επικράτησε με 2-1, με όλα τα γκολ να σημειώνονται στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λουίς Αρτίμε πέτυχε και τα δύο γκολ της Αργεντινής, ενώ ο Πίρι σκόραρε για την Ισπανία.

Αυτή παραμένει η μοναδική επίσημη αναμέτρηση των δύο εθνικών ομάδων. Ισπανία και Αργεντινή έχουν δώσει επίσης 13 φιλικούς αγώνες, με την Ισπανία να μετρά έξι νίκες, την Αργεντινή πέντε και δύο παιχνίδια να έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα.

Η τελευταία συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε το 2018 στη Μαδρίτη, όταν η Ισπανία επικράτησε με 6-1.

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Οι δύο ομάδες επρόκειτο να αναμετρηθούν τον Φεβρουάριο στη Finalissima του Κατάρ, ως πρωταθλήτριες Ευρώπης και Νότιας Αμερικής, αντίστοιχα. Ωστόσο, ο αγώνας ακυρώθηκε.

Ο διαιτητής και οι πιθανές ενδεκάδες

Διαιτητής του τελικού θα είναι ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσιτς.

Ισπανία – Λουίς ντε λα Φουέντε: Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ.

Αργεντινή – Λιονέλ Σκαλόνι: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Τζουλιάνο Σιμεόνε, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες.

Ο τελικός θα κρίνει εάν η Αργεντινή θα διατηρήσει τον παγκόσμιο τίτλο της ή εάν η Ισπανία θα επιστρέψει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά το 2010.