Τέξας: Αστυνομικός έσωσε οδηγό από φλεγόμενο όχημα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ

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Δραματικές στιγμές που καταγράφηκαν λεπτό προς λεπτό σε βίντεο εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας, όταν ένα κινούμενο όχημα τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.

Η αστραπιαία και αποφασιστική επέμβαση ενός αστυνομικού αποδείχθηκε σωτήρια για τον εγκλωβισμένο οδηγό, τον οποίο ανέσυρε μέσα από το παράθυρο κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Κίνδυνος στον Αυτοκινητόδρομο 114

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Ιουνίου, όταν το όχημα του οδηγού, ένα Nissan Altimaμ έβγαλε ξαφνικά καπνούς ενώ κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Highway 114 στο Σάουθλεϊκ.

Συγκλονιστικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το αστυνομικό τμήμα της περιοχής δείχνει το όχημα να βγάζει πυκνούς καπνούς στην πολυσύχναστη οδό, πριν ακινητοποιηθεί εκτάκτως στη δεξιά λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

Το περιστατικό έγινε αμέσως αντιληπτό από τον δεκανέα της Αστυνομίας του Σάουθλεϊκ, Τζόσουα Σουίσερ. Ο Σουίσερ βρισκόταν στη μέση ενός άλλου τροχονομικού ελέγχου στον αυτοκινητόδρομο, όταν ενημερώθηκε από τους ανωτέρους του για το όχημα που έβγαζε πυκνούς καπνούς.

Διάσωση μέσα από το παράθυρο

Βίντεο από την κάμερα του περιπολικού και τη φορητή κάμερα στολής του αστυνομικού, καταγράφει τον Σουίσερ να πλησιάζει με το περιπολικό και στη συνέχεια να τρέχει κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου προς το όχημα, το οποίο σχεδόν αμέσως αρχίζει να τυλίγεται στις φλόγες.



«Δεν μπορούσα καν να δω μέσα στο όχημα», δήλωσε ο Σουίσερ στο Fox 4. «Το μόνο πράγμα που είδα ήταν χέρια, και ήταν ο οδηγός που προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα του από μέσα».

Το βίντεο δείχνει τον μαύρο καπνό να γεμίζει την καμπίνα του αυτοκινήτου. Ο ηρωικός αστυνομικός προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου πιάνοντας το χερούλι, αλλά αυτό αποκολλήθηκε εντελώς, παγιδεύοντας τον οδηγό στο εσωτερικό.

Σε μια απεγνωσμένη κίνηση, ο Σουίσερ είπε στον παγιδευμένο άνδρα: «Βγες από το παράθυρο», καθώς το έσπασε χρησιμοποιώντας ειδικό εργαλείο θραύσης κρυσταλλων, όπως καταγράφηκε στην κάμερα στολής.

Στη συνέχεια, το βίντεο τον δείχνει να τραβάει τον άνδρα από το παράθυρο σε ασφαλές σημείο και να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος μέσα, ακριβώς τη στιγμή που τεράστιες φλόγες ξέσπασαν από το αυτοκίνητο.

Για τη γρήγορη και αποτελεσματική διάσωση, ο Σουίσερ τιμήθηκε με τη δεύτερη υψηλότερη διάκριση του Αστυνομικού Τμήματος του Σάουθλεϊκ, λαμβάνοντας το Βραβείο Εξαίρετης Διαγωγής (Meritorious Conduct Award), όπως ανέφερε το My Southlake News.